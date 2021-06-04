Ученик, которому запретили ходить в школу в шортах, пришел на уроки в юбке (фото)

По словам парня, дресс-код школы запрещает шорты, однако юбки носить можно. Кому именно их можно носить, в правилах учебного заведения не указано.

16-летний Шейн Ричардсон позаимствовал юбку у своей 12-летней сестры Лекси и начал ходить в ней в школу Moffat Academy после того, как сотрудники последней запретили юноше, появившемуся на пороге заведения в шортах, нарушать дресс-код, предписывающий ношение брюк и юбок, пишет Daily Mail.

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Парень объяснил, что пришел в шортах потому, что было очень жарко, однако его, как и еще примерно 13 учеников в Моффате, Дамфрисе и Галлоуэе отправили домой переодеваться в брюки.

[ + – ] Шейн Ричардсон Фото: The Daily Mail

"Учителя ничего не сказали мне о ношении юбки, как и водитель автобуса, который забирает нас и отвозит в школу утром", – рассказал Шейн, явившись на следующий день на учебу в одежде своей сестры.

Мама ученика, 34-летняя Хейли, поддержала своего сына. По ее словам, погода действительно была очень душной, и она не понимает, почему детям запретили появляться в шортах, да еще и отправили переодеваться.

"Они только что вернулись в школу после изоляции, и осталось совсем немного времени до 24 июня, когда они пойдут на летние каникулы, поэтому важно, чтобы дети не пропускали уроки", – уверена она. Женщина добавила, что школьники часами сидят в жарком классе, а кондиционер отключен из-за правил Covid-19.

[ + – ] Шейн Ричардсон cо своей сестрой Лекси Фото: The Daily Mail

Родители инициировали встречу по Zoom, на которой собираются обсудить момент с одеждой. Она запланирована 16 июня, но поскольку дата близка к закрытию школы, многие родители хотят перенести ее на более ранние числа.

В свою очередь в Moffat Academy заявили, что текущий дресс-код действует уже не один год, однако его могут пересмотреть.

"Отзывы о школе от молодых людей, родителей и опекунов показали, что пришло время пересмотреть политику и внести изменения", – сказал представитель учебного заведения.

Пока же вопрос не решен, ученикам напомнили о необходимости придерживаться согласованной политики, которая позволяет школе поддерживать высокие стандарты.

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