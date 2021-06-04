Учень, якому заборонили ходити в школу в шортах, прийшов на уроки в спідниці (фото)

За словами хлопця, дрес-код школи забороняє шорти, проте спідниці носити можна. Кому саме їх можна носити, у правилах навчального закладу не вказано.

16-річний Шейн Річардсон запозичив спідницю у своєї 12-річної сестри Лексі і почав ходити в ній в школу Moffat Academy після того, як співробітники останньої заборонили юнакові, який з'явився на порозі закладу в шортах, порушувати дрес-код, який наказував би носити штани і спідниці, пише Daily Mail.

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Хлопець пояснив, що прийшов у шортах тому, що було дуже спекотно, однак його, як і ще приблизно 13 учнів Моффат, Дамфріс і Галловей, відправили додому переодягатися в штани.

[ + – ] Шейн Річардсон Фото: The Daily Mail

"Учителі нічого не сказали мені про носіння спідниці, як і водій автобуса, який забирає нас і відвозить до школи вранці", — розповів Шейн, з'явившись наступного дня на навчання в одязі своєї сестри.

Мама учня, 34-річна Хейлі, підтримала свого сина. За її словами, погода дійсно була дуже задушливою, і вона не розуміє, чому дітям заборонили з'являтися в шортах, та ще й відправили переодягатися.

"Вони тільки що повернулися в школу після ізоляції, і залишилося зовсім небагато часу до 24 червня, коли вони підуть на літні канікули, тому важливо, щоб діти не пропускали уроки", — упевнена вона. Жінка додала, що школярі годинами сидять у спекотному класі, а кондиціонер вимкнений через правила Covid-19.

[ + – ] Шейн Річардсон зі своєю сестрою Лексі Фото: The Daily Mail

Батьки ініціювали зустріч у Zoom, на якій збираються обговорити момент з одягом. Вона запланована 16 червня, але оскільки дата близька до закриття школи, багато батьків хочуть перенести її на більш ранні числа.

У свою чергу в Moffat Academy заявили, що поточний дрес-код діє вже не один рік, проте його можуть переглянути.

"Відгуки про школу від молодих людей, батьків і опікунів показали, що настав час переглянути політику і внести зміни", — сказав представник навчального закладу.

Поки ж питання не вирішене, учням нагадали про необхідність дотримуватися узгодженої політики, яка дозволяє школі підтримувати високі стандарти.

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