Будет ли снег в новогоднюю ночь: погода в Украине на 31 декабря и 1 января (карта)

Погода должна порадовать украинцев мокрым снегом и небольшой метелью в некоторых регионах. Мороз предполагается только в Карпатах, а уже 1 января Украину накроют туманы.

Метеоролог Игорь Кибальчич объяснил, ожидать ли украинцам снега в новогоднюю ночь и какой будет температура с 31 декабря на 1 января. Об этом известно из материала Meteoprog от 26 декабря.

Из-за климатических изменений количество снега в Украине существенно уменьшилось. Зимой чаще стали выпадать дожди, а короткие периоды снегопадов быстро сменяют оттепели.

"Неудивительно, что и накануне Нового Года мы все чаще наблюдаем за окном сырую, пасмурную и бесснежную погоду, порой с туманами и слабым дождем. И лишь изредка можем любоваться белоснежными морозными пейзажами и лепить снеговиков", — подчеркнул эксперт.

Такая тенденция наблюдается по всей территории Украины, за исключением лишь высокогорной части Карпат.

Будет ли снег на Новый год?

По прогнозу метеоролога, с 31 декабря на 1 января стоит также ожидать теплой и влажной погоды.

Днем 31 декабря на западе, на севере и в центре пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На востоке и юге осадков не предвидится. Снег может выпасть только в Карпатах, на крайнем севере Украины и в районе Полесья.

Днем 1 января также ожидаются дожди, туманы и мокрый снег. Также предполагаются туманы и местами гололед.

Возможная площадь и мощность снежного покрова в Украине на 1 января Фото: Meteoprog

Какая будет температура?

Температура днем 31 декабря и 1 января составит от +3°C до +8°C. Ночью она опустится до примерно 0°C.

На юге и в Крыму в новогоднюю ночь будет теплее — от +1°C до +6°C. Днем ожидается от +6°C до +11°C.

По словам метеоролога, из-за аномально высоких температур в большинстве регионов Украины Новый год будут встречать без снега. Небольшой мороз ожидается только в Карпатах. Там температура будет колебаться от -1°C до -6°C. Также в горах возможна слабая метель.

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