Заказчик по условиям договора имел право отказаться от сделки и требовать возмещения убытков.

В связи со срывами сроков строительства Киевский метрополитен разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь. Об этом говорится на странице закупки в Prozorro.

Заказчик по условиям договора имел право, как отмечается, отказаться от сделки и требовать возмещения убытков. Это возможно в том случае, если подрядчик своевременно не начал работы или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в определенный срок договора невозможно.

Учитывая это, Киевский метрополитен принял решение отказаться от обязательств в части выполнения строительных работ по договору. Подрядчик получил соответствующее уведомление.

Фото: Prozorro

Строительство метро на Виноградарь

В Киеве после длительного перерыва в конце февраля 2023 года возобновили строительство метро на Виноградаре. Об этом в комментариях ТСН рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

В предприятии отметили, что это болезненная тема для многих жителей украинской столицы. Строительство началось еще до полномасштабной войны, но в результате было заморожено.

В 2018 году столичные власти обещали горожанам открыть первую станцию в конце 2021 года, но не успели по срокам, а потом началась война. Согласно опубликованному ранее проекту, в Киевском метрополитене собираются построить четыре новые станции от конечной "Сырец": "Мостицкая", "Проспект правды", "Виноградарь", "Улица Маршала Гречко".

Напомним, 19 декабря в КГГА опровергли слухи об остановке "красной" ветки метро. По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, работы по усилению опор моста не повлияют на функционирование "красной" ветки столичного метрополитена.