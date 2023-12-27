Экс-нардепы выехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись: что известно, — СМИ (фото)

Расследователи обнаружили, кто из бывших парламентариев приобрел поддельные документы, а кто обманул реальных волонтеров.

Трое бывших народных депутатов Сергей Кацуба, Александр Третьяков и Александр Зац сбежали из Украины по системе "Шлях" во время полномасштабного вторжения России, выдав из себя волонтеров. Об этом сообщает NGL.media в своем новом расследовании.

По информации издания, исследующего списки мужчин, которые после начала полномасштабного вторжения выехали из Украины и больше не вернулись, всех беглых нардепов объединяет то, что они смогли пересечь границу по системе "Шлях" под видом волонтеров, которые едут за гуманитарной помощью.

Mercedes-Benz с "фамильными номерами"

Вся семья бывшего народного депутата Украины VII созыва, члена "Партии регионов" Сергея Кацубы имеет примечательную комбинацию цифр 0001 на своих авто. Поэтому их можно назвать "фамильными номерами", отмечают расследователи.

6 июля 2022 года пункт пропуска "Угринов" на украинско-польской границе пересек и новенький Mercedes-Benz GLE 350D с номерными знаками КИ0001РІ самого Кацубы.

Сергей Кацуба Фото: Відкриті джерела

"Эта фамилия была довольно известной во времена Януковича — братья Сергей и Александр Кацубы поочередно занимали руководящие должности в "Нафтогазе Украины", а Сергей Кацуба также избирался народным депутатом от запрещенной ныне "Партии регионов". После Революции достоинства оба брата стали фигурантами многочисленных уголовных дел о хищениях в "Нафтогазе", в частности — из-за печально известной схемы с "вышками Бойко", — добавляют расследователи.

Согласно ответу Мининфраструктуры, предоставить разрешение на выезд Кацубы ходатайствовал не благотворительный фонд или общественная организация, а частная коммерческая компания — киевское ООО "Микс Тревел Групп ЛТД".

Где сейчас находится Сергей Кацуба установить не удалось.

Депутат парламента Александр Третьяков сбежал в Париж

"Волонтер"-беглец

Еще один бывший депутат парламента Александр Третьяков еще в марте-апреле прошлого года рассказывал, что завозит из-за границы автомобили для ВСУ, передает защитникам бронежилеты, шлемы и рации.

Ни одного отчета от Третьякова о предоставлении помощи Силам обороны не поступило до сих пор, отмечают журналисты.

По данным источников NGL в Госпогранслужбе, Третьяков выехал из Украины 19 апреля 2022 года. В систему "Шлях" его внесла Львовская областная военная администрация. Однако в самой ЛОВА этот факт дважды отрицали и нашли необходимые документы только с третьей попытки.

Третьяков оказался в системе "Шлях" при содействии общественной организации "Народная самооборона Львовщины". По словам главы организации Артема Хмыза, Третьяков обманул львовских волонтеров и не вернулся в Украину.

Третьяков писал, что на самом деле он не жил в Украине еще задолго до начала войны, однако вернулся в марте и снова уехал в апреле, также сообщал, что он помогает Украине.

"Я с ним общался. Я ему объяснил, что он создал проблемы этим своим выездом и нашей организации, которая раньше не имела таких проблем, и что его статус не позволял бы ему такого делать", — рассказал Артем Хмыз.

Отметим, экс-владелец холдинга "Главред-медиа" Александр Третьяков был народным депутатом Верховной Рады Украины IV, V, VI, VIII созывов. Бывший мажоритарщик от БПП, по словам журналистов-расследователей и экс-заместителя председателя Антимонопольного комитета Агии Загребельской лоббировал интересы операторов "Украинской национальной лотереи".

Народный депутат Александр Зац

Зац принял участие в конгрессе ЕС по настольному теннису и не вернулся

Журналисты расследовали, что бывший народный депутат Украины V созыва с конца мая 2006 года, который был избран от "Партии регионов", Александр Зац участвовал в конгрессе Европейского союза по настольному теннису в 2022 году в немецком Мюнхене.

Как обнаружили расследователи, помогла выехать 47-летнему Зацу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова. Именно эта организация дважды направляла Херсонской ОГА обращение с просьбой предоставить ему разрешение на пересечение границы. В телефонных разговорах с NGL.media ее председатель Петр Рапита вспомнил о сотрудничестве с Зацом только со второй попытки. По его словам, тот действительно уехал от них, но якобы возвращался и привозил тактические вещи для военных.

Сам Александр Зац не ответил на телефонные звонки и сообщения журналистов.

Между тем в Одесской области женщина придумала нехитрую схему переправки уклонистов за границу.

Напомним, во Львове военкомы насильно "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места. Группа представителей военкомата появилась на рабочем месте одного из потенциальных мобилизованных и вывела его буквально под руки в неизвестном направлении.