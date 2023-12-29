Уплатил 6 млрд налогов РФ: СБУ объявила о подозрении владельцу "Хортицы" Черняку (фото)

По информации правоохранителей, во время обысков в офисных помещениях холдинга обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Евгению Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу на Черняка. По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

Предприятие уплатило 6 млрд налогов в бюджет РФ

Служба безопасности установила, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Согласно информации СБУ, предприятия Черняка, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в РФ промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

"Во время обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Черняка подозревают в пособничестве государству-агрессору

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении фигуранту и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины, а именно: "пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Евгений Черняк: что известно

Бизнесмен Евгений Черняк входит в ТОП-30 самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes-Украина. Кроме того, он возглавляет наблюдательный совет холдинга Global Spirits.

В 2003 году Черняк основал ликеро-водочный завод "Хортица". В 2004-м открыл представительство ТД "Мегаполис" в России, в 2010-м в США.

Евгений Черняк. Фото: Instagram-страница бизнесмена

По информации Forbs, в июне 2013 года Черняк объявил о покупке Полтавского ликеро-водочного завода, где начал производство ТМ "Первак". А с 2018 года стал ведущим YouTube-канала "Big Money".

Напомним, в июле российские СМИ сообщили, что в РФ якобы объявили в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка в рамках дела против международного алкогольного холдинга "Global Spirits".