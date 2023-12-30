"Надеюсь, является ошибкой": владелец "Хортицы" Черняк прокомментировал подозрение от СБУ

По словам основателя холдинга Global Spirits, он находится в розыске в России, поэтому не мог уплачивать налоги в Кремль ни по юридическим нормам, ни по этическим. Он надеется, что это не была попытка рейдерской атаки.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов страны Global Spirits. Евгений Черняк на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал такое решение спецслужбы.

По его словам, о подозрении он узнал случайно из Telegram-каналов и перед этим с ним на связь никто не выходил и ничего не вручал. Кроме того, его компания якобы не могла работать в России и тем самым финансировать войну, потому что против Global Spirits Москва ввела санкции еще в 2014 году.

"Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Это база. Все украинские компании прервали лицензии по такой же процедуре. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решением европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии", — пишет Евгений Черняк.

В документах дела, продолжает бизнесмен, идет речь не об уплате налогов в РФ, а про некие предприятия в Средней Азии, Сакартвело (Грузия) и Азербайджане. Евгений Черняк отрицает, что был когда-либо собственником или должностным лицом на этих предприятиях, Соответственно, не мог ничего покупать или продавать, поэтому обвинения — "полный абсурд".

При этом собственники компаний, которым также могут объявить обвинение, не могли делать ничего такого в силу "юридических и моральных причин. У одного из них погиб на фронте брат, корпоративный юрись ушел добровольцем и после ранения и контузии пропал в районе Бахмута. Директор компании также сейчас находиться на фронте.

"Все кого обвиняют в том, что они не совершали и совершить не могли являются активными донаторами, много помогали в волонтерке и в донатах. Непонятно так же как указанные в деле предприятия могли платить налоги в РФ, если они находятся не в РФ, а в указанных странах, они же не могли платить налог в бюджет другой страны", — продолжает владелец Global Spirits.

Отдельно Евгений Черняк добавляет, что находится давно в розыске и заочном аресте в России, поэтому явно не мог ничего платить или продавать им по юридическим нормас и этическим соображениям, а Global Spirits и вовсе является крупнейшим налогоплательщиком в Украине в этой отрасли.

"Молчать не будем, ни я лично, ни компания, в которой я основатель, ничего не нарушала, но как и у многих украинских бизнесов у нас возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка", — продолжает владелец холдинга.

Он намерен сделать этот юридический кейс публичным, поэтому пригласил журналистов, адвокатов и активистов в суд, чтобы люди якобы узнали правду о произошедшем.

Евгений Черняк также напомнил, что за 54 года своей жизни он ни разу не был судим, не был частью политической жизни Украины, а построил свой бизнес с нуля. Несмотря на то, что уже 12 лет он проживает за пределами страны, продолжает иметь одно гражданство — украинское.

"Открыт, готов ответить на любые вопросы по делу, никуда не прячусь как не прячется и никто из людей компании, все готовы к пояснениям чтобы развеять этот юридический маразм, в котором их пытаются обвинить", — продолжил бизнесмен.

Евгений Черняк отреагировал на объявление подозрения от СБУ Фото: Скриншот Евгений Черняк отреагировал на объявление подозрения от СБУ Фото: Скриншот Евгений Черняк отреагировал на объявление подозрения от СБУ Фото: Скриншот

Напомним, 29 декабря сообщалось, что СБУ объявила о подозрении владельцу "Хортицы" Евгению Черняку по делу уплаты 6 миллиардов налогов в России. По информации правоохранителей, во время обысков в офисных помещениях холдинга обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

В июле сообщалось, что в РФ якобы объявили в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка в рамках дела против международного алкогольного холдинга Global Spirits.