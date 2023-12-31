Битва Украины за мир в 2024 году: где смотреть новогоднее обращение президента

Президент Владимир Зеленский обратится к гражданам как глава государства 31 декабря. Его поздравление можно будет посмотреть на нескольких телеканалах.

Новогоднее поздравление от президента Украины, Владимира Зеленского, в этом году будет особенно важным. Оно начнется в 23:45 и завершится в полночь 1 января. Глава государства подведет итоги 2023 года. Фокус собрал основные каналы, которые будут транслировать обращение.

Где смотреть обращение Зеленского?

Украина уже второй год сталкивается со сложной ситуацией, связанной с полномасштабной вооруженной агрессией со стороны России. Речь главы государства в канун Нового года будет транслироваться на официальных страницах Офиса Президента в социальных сетях и на нескольких телеканалах, в частности:

на каналах, которые входят в Единый телемарафон – с 23:45;

UA.Перший – 23:45;

ICTV – с 23:45;

СТБ – с 23:45.

В этом поздравлении президент Зеленский подведет итоги прошлого года для Украины и обсудит будущие цели на следующий год. Он также выразит благодарность украинским военным за их мужество и посвящение в обороне страны от российской агрессии.

Эта речь будет важным моментом для всех украинцев, которые поддерживают военных и помогают приблизить победу Украины над российскими захватчиками.

Прошлогоднее обращение президента

В прошлогоднем обращении президент Украины подчеркнул, что 24 февраля миллионы украинцев сделали выбор — не белый флаг, а сине-желтый флаг, и выразил надежду, что 2023 год должен стать "годом победы".

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского

"Мы бьемся и будем биться дальше. Ради главного слова: "победа". Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней. Отдали много сил. Но в момент, когда кажется, что ты уже не можешь идти дальше, вспомните, что мы уже с вами прошли. 603 тысячи 628 километров квадратных. Площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда", — сказал Владимир Зеленский.

Несмотря на сложную ситуацию, речь президента имеет целью сохранить надежды украинцев на победу в следующем году. Совместные усилия всех граждан важны для защиты страны и достижения мира.

Ранее Фокус писал о стратегии от украинской власти на 2024 год. Владимир Зеленский провел итоговое заседание Ставки в 2023-м.