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Мобилизация в Украине: кто сможет выехать из страны с 1 января

Ирина Игнатова
Фото: Фіртка | Выезд мужчин за границу 2024

Военное положение в Украине продлили до 14 февраля 2024 года, поэтому для всех военнообязанных мужчин призывного возраста продолжает действовать запрет на пересечение государственной границы.

В период действия военного положения и всеобщей мобилизации выезжать за границу могут отдельные категории граждан, список которых определен Постановлением № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Категории мужчин, имеющих право выезжать из страны

При наличии соответствующих документов выезжать из Украины могут мужчины младше 18 и старше 60 лет. Кроме того такое право имеют некоторые категории мужчин призывного возраста:

  • имеющие вид на жительство в другой стране и соответствующую отметку в паспорте;
  • снятые с воинского учета по состоянию здоровья;
  • которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
  • которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
  • которым разрешен выезд за границу из-за профессиональной необходимости.

Основания для выезда за границу с 1 января 2024 года

В законодательстве перечислены причины, которые могут быть основанием для выезда военнообязанных мужчин за границу:

  • на лечение по состоянию здоровья;
  • на обучение в иностранных ВУЗах;
  • по семейным обстоятельствам;
  • командировка;
  • помощь ВСУ.

По состоянию здоровья на лечение могут выехать люди, имеющие медицинские документы, подтверждающие инвалидность или необходимость лечения или реабилитации за рубежом. Вместе с таким человеком может выехать один близкий родственник, имеющий необходимое разрешение на сопровождение.

По семейным обстоятельствам могут выехать военнообязанные мужчины, которые:

  • воспитывают самостоятельно как минимум одного несовершеннолетнего ребенка;
  • являются родителями (опекунами) ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • выезжают в качестве сопровождающего вместе с лицом с инвалидностью I или II группы (женой, родителями, родителями жены, подопечным по решению суда).

Выезд в командировку за границу разрешен следующим категориям военнообязанных мужчин:

  • работники "Укрзализниці";
  • авиационный персонал (в том числе на обучение);
  • водители транспортных средств, легально совершающие международные рейсы по перевозке грузов и пассажиров;
  • военные в отпуск — при наличии разрешения от воинской части;
  • военные, проходящие подготовку и обучение за границей;
  • сотрудники дипломатической службы;
  • работники учреждений по уходу (медицинские или социальные работники) в качестве сопровождающих лиц;
  • члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ за границу могут выехать:

  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для сбора средств и представления страны на международной сцене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Какие документы нужны мужчинам для пересечения границы

Мужчины, которые имеют право на выезд из страны во время военного опложения, должны обязательно иметь:

  • паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт;
  • документ, подтверждающий право на выезд (командировку, удостоверение волонтера, разрешение на сопровождение лица с инвалидностью и т.д.);
  • нотариально заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т.п.);
  • нотариально заверенные копии, подтверждающие инвалидность;
  • медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения;
  • акт установления факта осуществления ухода за больным или недееспособным человеком (для него есть отдельная процедура получения);
  • документы, подтверждающие учебу (студентам) или работу (морякам) за границей.

Полный список необходимых документов отличается в зависимости от ситуации и статуса человека, который хочет выехать за пределы Украины.

Напомним, в ГПСУ опровергли фейк, что некоторых украинцев не пропускают на границе. По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, слухи о запрете на выезд людям с инвалидностью 3-й группы не соответствуют действительности.

Ранее юрист рассказал, могут ли 17-летние парни законно пересечь границу. По словам Ростислава Кравца, пограничники пытаются применять новую норму с постановкой на воинский учет, которую Кабмин принял в конце 2022 года.