Мобилизация в Украине: кто сможет выехать из страны с 1 января
Военное положение в Украине продлили до 14 февраля 2024 года, поэтому для всех военнообязанных мужчин призывного возраста продолжает действовать запрет на пересечение государственной границы.
В период действия военного положения и всеобщей мобилизации выезжать за границу могут отдельные категории граждан, список которых определен Постановлением № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".
Категории мужчин, имеющих право выезжать из страны
При наличии соответствующих документов выезжать из Украины могут мужчины младше 18 и старше 60 лет. Кроме того такое право имеют некоторые категории мужчин призывного возраста:
- имеющие вид на жительство в другой стране и соответствующую отметку в паспорте;
- снятые с воинского учета по состоянию здоровья;
- которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- которым разрешен выезд за границу из-за профессиональной необходимости.
Основания для выезда за границу с 1 января 2024 года
В законодательстве перечислены причины, которые могут быть основанием для выезда военнообязанных мужчин за границу:
- на лечение по состоянию здоровья;
- на обучение в иностранных ВУЗах;
- по семейным обстоятельствам;
- командировка;
- помощь ВСУ.
По состоянию здоровья на лечение могут выехать люди, имеющие медицинские документы, подтверждающие инвалидность или необходимость лечения или реабилитации за рубежом. Вместе с таким человеком может выехать один близкий родственник, имеющий необходимое разрешение на сопровождение.
По семейным обстоятельствам могут выехать военнообязанные мужчины, которые:
- воспитывают самостоятельно как минимум одного несовершеннолетнего ребенка;
- являются родителями (опекунами) ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- выезжают в качестве сопровождающего вместе с лицом с инвалидностью I или II группы (женой, родителями, родителями жены, подопечным по решению суда).
Выезд в командировку за границу разрешен следующим категориям военнообязанных мужчин:
- работники "Укрзализниці";
- авиационный персонал (в том числе на обучение);
- водители транспортных средств, легально совершающие международные рейсы по перевозке грузов и пассажиров;
- военные в отпуск — при наличии разрешения от воинской части;
- военные, проходящие подготовку и обучение за границей;
- сотрудники дипломатической службы;
- работники учреждений по уходу (медицинские или социальные работники) в качестве сопровождающих лиц;
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.
Для помощи ВСУ за границу могут выехать:
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для сбора средств и представления страны на международной сцене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.
Какие документы нужны мужчинам для пересечения границы
Мужчины, которые имеют право на выезд из страны во время военного опложения, должны обязательно иметь:
- паспорт гражданина Украины;
- загранпаспорт;
- документ, подтверждающий право на выезд (командировку, удостоверение волонтера, разрешение на сопровождение лица с инвалидностью и т.д.);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т.п.);
- нотариально заверенные копии, подтверждающие инвалидность;
- медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения;
- акт установления факта осуществления ухода за больным или недееспособным человеком (для него есть отдельная процедура получения);
- документы, подтверждающие учебу (студентам) или работу (морякам) за границей.
Полный список необходимых документов отличается в зависимости от ситуации и статуса человека, который хочет выехать за пределы Украины.
Напомним, в ГПСУ опровергли фейк, что некоторых украинцев не пропускают на границе. По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, слухи о запрете на выезд людям с инвалидностью 3-й группы не соответствуют действительности.
Ранее юрист рассказал, могут ли 17-летние парни законно пересечь границу. По словам Ростислава Кравца, пограничники пытаются применять новую норму с постановкой на воинский учет, которую Кабмин принял в конце 2022 года.