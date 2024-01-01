Мобилизация в Украине: кто сможет выехать из страны с 1 января

Военное положение в Украине продлили до 14 февраля 2024 года, поэтому для всех военнообязанных мужчин призывного возраста продолжает действовать запрет на пересечение государственной границы.

В период действия военного положения и всеобщей мобилизации выезжать за границу могут отдельные категории граждан, список которых определен Постановлением № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Категории мужчин, имеющих право выезжать из страны

При наличии соответствующих документов выезжать из Украины могут мужчины младше 18 и старше 60 лет. Кроме того такое право имеют некоторые категории мужчин призывного возраста:

имеющие вид на жительство в другой стране и соответствующую отметку в паспорте;

снятые с воинского учета по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

которым разрешен выезд за границу из-за профессиональной необходимости.

Основания для выезда за границу с 1 января 2024 года

В законодательстве перечислены причины, которые могут быть основанием для выезда военнообязанных мужчин за границу:

на лечение по состоянию здоровья;

на обучение в иностранных ВУЗах;

по семейным обстоятельствам;

командировка;

помощь ВСУ.

По состоянию здоровья на лечение могут выехать люди, имеющие медицинские документы, подтверждающие инвалидность или необходимость лечения или реабилитации за рубежом. Вместе с таким человеком может выехать один близкий родственник, имеющий необходимое разрешение на сопровождение.

По семейным обстоятельствам могут выехать военнообязанные мужчины, которые:

воспитывают самостоятельно как минимум одного несовершеннолетнего ребенка;

являются родителями (опекунами) ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

выезжают в качестве сопровождающего вместе с лицом с инвалидностью I или II группы (женой, родителями, родителями жены, подопечным по решению суда).

Выезд в командировку за границу разрешен следующим категориям военнообязанных мужчин:

работники "Укрзализниці";

авиационный персонал (в том числе на обучение);

водители транспортных средств, легально совершающие международные рейсы по перевозке грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения от воинской части;

военные, проходящие подготовку и обучение за границей;

сотрудники дипломатической службы;

работники учреждений по уходу (медицинские или социальные работники) в качестве сопровождающих лиц;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ за границу могут выехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для сбора средств и представления страны на международной сцене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Какие документы нужны мужчинам для пересечения границы

Мужчины, которые имеют право на выезд из страны во время военного опложения, должны обязательно иметь:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

документ, подтверждающий право на выезд (командировку, удостоверение волонтера, разрешение на сопровождение лица с инвалидностью и т.д.);

нотариально заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т.п.);

нотариально заверенные копии, подтверждающие инвалидность;

медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения;

акт установления факта осуществления ухода за больным или недееспособным человеком (для него есть отдельная процедура получения);

документы, подтверждающие учебу (студентам) или работу (морякам) за границей.

Полный список необходимых документов отличается в зависимости от ситуации и статуса человека, который хочет выехать за пределы Украины.

Напомним, в ГПСУ опровергли фейк, что некоторых украинцев не пропускают на границе. По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, слухи о запрете на выезд людям с инвалидностью 3-й группы не соответствуют действительности.

Ранее юрист рассказал, могут ли 17-летние парни законно пересечь границу. По словам Ростислава Кравца, пограничники пытаются применять новую норму с постановкой на воинский учет, которую Кабмин принял в конце 2022 года.