Высмеяли жителей Скадовска: на "1+1" подали жалобу из-за номера "Квартала 95" (видео)

Жалобу подала главный редактор херсонского издания Евгения Вирлич. По ее словам, подобный номер вызвал "возмущение жителей как Скадовска, так и всей Украины", а также он содержит признаки дискриминации женщин.

На телеканал "1+1" подали жалобу в Комиссию по журналистской этике из-за номера, который высмеивает жителей временно оккупированного Скадовска. Об этом сообщило херсонское издание Кавун.City.

Соответствующую жалобу подала главный редактор издания Евгения Вирлич. По ее словам, подобный номер, который транслируют на всеукраинском медиа, в том числе и на деоккупированной территории, вызвал "возмущение жителей как Скадовска, так и всей Украины".

Главный редактор издания Евгения Вирлич

Вирлич напомнила, что часть городов востока и юга Украины сейчас находятся под оккупацией, в том числе и Скадовск. Также главный редактор отметила, что номер содержит признаки дискриминации женщин.

"Также замечу, что в номере, где общаются мужчина и женщина, мужчина представлен более привлекательно, чем женщина: он сдержанный, патриотичный, общается на украинском; она — русскоязычная, с нее смеются из-за неуклюжести языка. Подобное позиционирование в публичном поле унижает женщину, в частности женщину, которая выехала с оккупированной территории", — говорится в тексте жалобы.

Студия "Квартал 95" попала в скандал, оскорбив жителей Скадовска

Новогодний выпуск "Студии "Квартал 95" в котором, по мнению Вирлич, содержалась дискриминация жителей юга и востока Украины по признаку языка, а также дискриминация женщин вышел 31 декабря 2023 года на телеканале "1+1".

В соответствующем номере героиня, которая якобы прибыла из Скадовска в Закарпатье, отмечает, что всю жизнь общалась на русском, однако сейчас переходит на украинский язык.

Сценка о девушке, которая переехала в Закарпатье

На вопрос мужчины-героя "почему раньше не общались на украинском" женщина отвечает "ну патаму шо я сискадовская". Впоследствии героиня объясняет, что имеет в виду город в Херсонской области, который называется Скадовск.

Главный редактор издания отмечает, что подобных "шуток" в номере много.

"Я понимаю отчаяние тех, кто вынужден был уехать из оккупации и не может вернуться домой, а особенно — тех, кто сейчас находится в оккупации и нуждается в поддержке, а не в публичном высмеивании и издевательстве, каким является описанный мной номер "Студии "Квартал 95", — добавляет Вирлич.

Пресс-служба Студии "Квартал 95" на момент публикации материала не комментировала информацию о том, что в Комиссию по журналистской этике подали жалобу из-за скандального номера.

Напомним, во время атаки Украины по временно оккупированному Скадовску 19 декабря 2023 года, как пишет "Комсомольская правда", погибли пятеро работников Следственного комитета России.

17 октября сообщалось, что на территории Скадовска прогремел взрыв в глубоком тылу российских оккупантов — 60 километров от линии фронта. Участники подполья указали, что возможно попадание по месту жительства офицеров войск РФ.