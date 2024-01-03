"Понимаем возмущение": "1+1" извинился за скандальный номер "Квартала 95" о переселенке

В пресс-службе телеканала отметили, что в выпусках "Вечернего квартала" команда "шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя". По их словам, сценка о женщине из Скадовска — это "именно такой случай".

Телеканал "1+1" извинился перед аудиторией и пообещал удалить номер из программы "Новогодний вечерний квартал", который высмеивает жителей временно оккупированного Скадовска. Об этом сообщила пресс-служба телеканала на запрос "Детектора медиа".

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения у аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев", — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в выпусках "Вечернего квартала" команда "шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, ведь это один из законов юмора". По их словам, номер о переселенке из Скадовска — это "именно такой случай".

Как ситуацию комментирует студия "Квартал 95"

Представители "Квартала" заявили, что уважают всех жителей Скадовска и в целом переселенцев с временно оккупированных территорий. Также они заверили, что своим номером хотели "показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно — продолжать говорить на языке врага".

"Мы уважаем всех, кто не забывает украинский язык, находясь во временной оккупации, и тех, кто прилагает усилия для перехода на украинский язык на свободной земле", — говорится в заявлении студии "Квартал 95".

Отметим, что на момент публикации этой новости видео номера о переселенке из Скадовска все еще было доступно на Youtube-канале "Студия Квартал 95 Online".

На "1+1" подали жалобу: что известно

Напомним, ранее главный редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлич подала жалобу на телеканал "1+1" в Комиссию по журналистской этике из-за номера, который высмеивает жителей временно оккупированного Скадовска.

По ее словам, подобная сценка, которую транслируют на всеукраинском медиа, в том числе и на деоккупированной территории, вызывает "возмущение жителей как Скадовска, так и всей Украины".

В новогоднем выпуске "Студии Квартал 95", по мнению Вирлич, содержалась и дискриминация украинок. По ее словам, "подобное позиционирование в публичном поле унижает женщину, в частности женщину, которая выехала с оккупированной территории.

Напомним, 17 октября сообщалось, что на территории Скадовска прогремел взрыв в глубоком тылу российских оккупантов — 60 километров от линии фронта. Участники подполья указали, что возможно попадание по месту жительства офицеров войск РФ.