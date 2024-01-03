"Рисует радужную картину войны": украинцы устали от телемарафона, — NYT

По мнению американского издания, на телемарафоне умалчивают о тревожных события на фронте и не готовят граждан к длительной войне на фоне ослабления поддержки Запада.

Национальный телемарафон "Единые новости", призванный противостоять российской дезинформации и поднимать боевой дух, подвергается критике за то, что рисует радужную картину войны и не готовит украинцев к затяжной войне. Об этом пишет газета The New Yourk Times в своем материале, опубликованном 3 января.

Как отмечают американские журналисты, с первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году жители Украины имели доступ к единственному источнику телевизионных новостей — круглосуточному вещанию, наполненному кадрами, на которых украинские танки взрывают российские позиции, медики работают у линии фронта, а политические лидеры мобилизуют поддержку за рубежом.

"Но после почти двух лет войны украинцы устали от телемарафона. То, что когда-то считалось важнейшим инструментом для удержания страны, теперь все чаще называют не более чем рупором правительства", — пишет издание.

По мнению журналистов, зрители жалуются, что программа часто рисует слишком радужную картину войны, скрывая тревожные события на фронте и ослабление поддержки Украины со стороны Запада, и в конечном итоге не готовит граждан к длительной войне.

"Со временем зрительская аудитория и доверие к "Телемарафону" резко упали, что, по мнению экспертов, является признаком более широкого разочарования населения в правительстве, поскольку победа на поле боя становится недостижимой. Многие зрители вместо этого проводят время за просмотром популярных реалити-шоу и развлекательных программ", — говорится в материале NYT.

Телемарафон становится все более опасным

Многие критики говорят, что "Телемарафон" сейчас приносит больше вреда, чем пользы.

"У него есть опасная сторона, он создает оптимистичный взгляд на ситуацию, а затем приводит к разочарованию", — сказал Ярослав Юрчишин, глава комитета по свободе слова украинского парламента, который в этом месяце публично поставил под сомнение эффективность новостной трансляции.

Юрчишин и медиаэксперты заявили, что опасаются, что программа ослепила людей, поскольку война затянется и потребует новых жертв. В настоящее время Украина испытывает трудности с набором солдат, и все чаще звучит критика, что люди, живущие вдали от линии фронта, начинают забывать о конфликте.

"Нам нужна достоверная, сбалансированная информация, которую наше общество могло бы анализировать и на основе которой люди могли бы принимать решения", — сказал Юрчишин.

Другая проблема заключается в том, что телемарафон, по мнению журналистов, превратился в операцию по связям с общественностью для президента Владимира Зеленского, который остается самой доверенной политической фигурой в Украине, но в последние месяцы его рейтинг одобрения снизился.

Данные, собранные медиаэкспертом Игорем Кулиасом, показывают, что члены "Слуги народа", партии Зеленского, составили более 68 процентов политических гостей программы в 2023 году, причем эта доля постоянно росла на протяжении всего года.

Что делать с телемарафоном

По мере того как война затягивается, "Телемарафон" должен меняться, чтобы не подражать тому, чему он изначально был призван противостоять: российской пропаганде, отмечает издание.

"Вы не хотите быть похожими на Россию", — сказала Оксана Романюк, глава Института массовой информации. "Мы должны думать о защите демократии во время войны".

Романюк предлагает следующие изменения:

Увеличить разнообразие политических гостей программы, включая представителей оппозиции.

Более объективно освещать события на фронте, включая потери и трудности.

Предлагать более сбалансированный взгляд на войну, включая ее последствия для экономики и общества.

Напомним, 13 декабря народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова, заявил, что национальный телемарафон не эффективен, но его нечем заменить.