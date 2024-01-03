Скандал с номером "Квартала 95": звезда номера отреагировала на хейт в сети (видео)

Актриса Ирина Гатун, сыгравшая в неудачной сценке "Квартала-95" о переселенке из Скадовска, считает, что вокруг нее "поднимают хейт", а ряд критики — это проплаченные комментарии.

Актриса Ирина Гатун, сыгравшая неудачную роль переселенки из оккупированного Скадовска, получила шквал осуждающих комментариев по поводу этой сценки. Актриса ответила на комментарии под своим новогодним постом в Instagram.

При этом перед теми, кого она считает, что обидела, она принесла свои извинения.

"Перед теми, кого это действительно обидело — я приношу свои извинения. Искренние. Суть номера была в том, что мы должны в своей стране говорить на родном языке, и даже, если это сначала не очень идеально получается. Это все. И перед теми, кого это действительно задело — я искренне еще раз извиняюсь. Но тем проплаченным тва**м, которые специально поднимают этот хейт, я вам хочу сказать, вы и ваш Путин — х*йло", — заявила актриса.

Со сцены — в "Миротворец"

Вместе с тем, актрису "Квартала-95" Ирину Гатун, попавшую в скандал из-за шуток о Скадовске, добавили на сайт "Миротворец".

Фото: Скриншот

Причина – ее фото из Крыма, который она посещала несколько раз после его аннексии.

Ирина Гатун в оккупированном Крыму Ирина Гатун в оккупированном Крыму Ирина Гатун в оккупированном Крыму Ирина Гатун в оккупированном Крыму

Также в соцсетях нашли ее фото 9 мая 2015 года в советской военной форме.

Фото: Скриншот

Как реагируют украинцы

В комментариях же актрисе напомнили о 56-летней медсестре Татьяне Мудренко, которую россияне публично казнили за выкрик "Скадовск — это Украина" в ноябре 2022 года.

Фото: Instagram

Татьяна открыто демонстрировала проукраинскую позицию в оккупации и непосредственно перед российскими военными, называя их "орками". В начале октября она в очередной раз раскритиковала местную полицию за сотрудничество с ВС РФ и выкрикнула: "Скадовск — это Украина".

Спустя некоторое время жители Скадовска рассказали, что пророссийская полиция похитила Татьяну Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова со двора их дома. Коллаборанты обыскали жилье пары, а также угнали их автомобиль и велосипеды. 15 октября одна горожанка позвонила Наталье, чтобы сообщить страшную новость: ее сестру осудили и приговорили к смертной казни.

"Она сказала мне, что Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а затем повесили перед зданием суда", — поделилась ее сестра Наталья Черная с журналистами.

По словам звонившей женщины, Анатолий Орехов вышел из заключения с переломом руки и другими травмами, свидетельствующими о побоях. Ему разрешили похоронить Татьяну Мудренко, а затем мужчина бесследно исчез.

"Когда оккупанты взяли в плен мэра города, жители вышли на главную площадь перед мэрией протестовать, требуя освобождения мэра. Только вдумайтесь, город в оккупации варварами с оружием в руках, а мирные жители выходят на площадь требовать освобождения мэра", — вспоминали жители Скадовска.

Извинения еще одного актера

Актер Юрий Великий, второй исполнитель роли в скандальном скетче, также извинился в Instagram, однако это извинение тоже вызвало новую волну осуждения.

"Многих возмутил написанный авторами каламбур, возникающий при произношении фразы "Я из Скадовска". Если бы смешной каламбур вышел из названия любого другого украинского города, в котором люди больше разговаривали по-русски, было бы название этого города. Возможно, действительно, в этой ситуации неуместно было для шуток выбирать именно Скадовск, который сегодня находится под враждебной оккупацией", — написал актер в соцсети.

Он подчеркнул, что этот номер не о "сесских" и не о Скадовске.

"Этот номер о людях, которые в повседневном общении не решаются говорить по-украински, опасаясь того, что разговаривая с ошибками, они как-то не так будут выглядеть в глазах других людей. Поэтому главный месседж этого номера состоит в том, что ошибаться не стыдно. Стыдно в своей стране не разговаривать на родном языке", — уточнил Великий.

Реакция официальных лиц

Мэр оккупированного города Скадовска Александр Яковлев осудил "Квартал 95" за неуместные шутки о переселенке из оккупированного российскими оккупантами города. В видеообращении он подчеркнул, что может быть такие шутки кажутся кому-то остроумными.

"Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и скадовчане сейчас действительно нуждаются в поддержке. Знаю, что у нас много людей были русскоязычными, но все хорошо понимают украинский, и хорошо говорят на украинском", — заявил мэр.

Тем временем главный редактор херсонского издания Кавун.City и координатор херсонской сети Район.in.ua Евгения Вирлич подала жалобу в Комиссию по журналистской этике на канал "1+1" за номер из новогоднего шоу "Квартала 95".

Фокус писал, что телеканал "1+1" извинился перед аудиторией и пообещал удалить номер из программы "Новогодний вечерний квартал", который высмеивает жителей временно оккупированного Скадовска.