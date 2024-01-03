В Украине первая семья приобрела дом благодаря сертификату "еВідновлення" (фото)

Первый сертификат на новое жилье в Украине получила семья, танхаус которой сгорел дотла во время наступления российских войск в Киевской области в 2022 году.

Семья из Гостомеля, жилье которой было повреждено в результате боевых действий, выбрала дом в Буче. Купить дом удалось благодаря сертификату программы "еВідновлення". Министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook сообщил подробности.

Он отметил, что за полностью уничтоженное жилье в целом сформировано 1826 жилищных сертификатов. Из них для покупки нового жилья забронировали соответствующие средства более 400 семей. Это означает, что они определились с приобретением новой недвижимости и готовы заключать сделки купли-продажи.

По его словам, на срочные ремонты выплачены средства для 32 тысяч семей на общую сумму 2,4 миллиарда гривен. На капитальные ремонты выплачены средства для 3 тысяч семей на общую сумму 900 миллионов гривен.

"За сертификат можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость", — пояснил он.

Первый сертификат на новое жилье в Украине

Анатолий Федорук, городской голова Бучи, в Facebook рассказал, что первый сертификат на новое жилье в Украине получила семья Виктории из Гостомеля. Во время наступления российских войск в Киевской области активных их современный и уютный таунхаус сгорел дотла. Он показал фото, на котором изображена дочь Мария в разрушенном доме.

Первый сертификат на новое жилье в Украине Фото: Анатолий Федорук/Facebook

"Рад, что все началось именно с Бучи. Хороший знак, что семьи выбирают своим домом именно нашу общину, — отметил он в заметке.

Мария из Гостомеля Фото: Анатолий Федорук/Facebook

Сертификаты "еВідновлення": как получить и использовать

Для получения жилищного сертификата украинцам, надо подать заявление о разрушенного имущества через "Дію". Далее представители комиссии обрабатывают его и определяет сумму компенсации. После этого жилищный сертификат с соответствующей информацией отобразится в приложении.

Перед бронированием средств нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Сертификат без этого использовать не удастся.

Прекратить право собственности можно у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора, или же в ЦНАПе. Для покупки недвижимости по жилищному сертификату нужно в "Дії" "забронировать средства" и дождаться подтверждения, которое поступит в течение пяти рабочих дней.

В течение 30 дней оформить можно оформить сделку купли-продажи нового дома. Для этого нужно обратиться к нотариусу, который имеет доступ к Реестру уничтоженного и поврежденного имущества.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что начата компенсация за разрушенное жилье во время войны в Украине. Максимальная выплата по программе "еВідновлення" в Украине составляет 500 тысяч гривен.