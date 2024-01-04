Смертельное ДТП с Николаенко: нардепу изменили меру пресечения

Согласно решению суда, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заменили на личное обязательство.

Печерский районный суд города Киева 29 декабря изменил народному депутату Андрею Николаенко, виновному в совершении смертельного ДТП, меру пресечения — с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом 3 января сообщило "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу суда.

Такую меру пресечения Николаенко избрали до 6 февраля 2024 года.

В то же время на него возложены обязанности, среди которых не менять место жительства и место работы без уведомления соответствующих инстанций, а также необходимость сдать на хранение паспорт и другие документы, дающие право выезда за границу.

О снятии круглосуточного домашнего ареста адвокаты нардепа подавали апелляционные жалобы, однако Киевский апелляционный суд 12 декабря 2023 года отклонил апелляцию, и Николаенко должен был оставаться под домашним арестом до 4 января этого года.

Смертельное ДТП, совершенное народным депутатом

По данным следствия, 3 ноября 2023 года депутат Андрей Николаенко, находясь за рулем Mercedes-Benz GLE, двигался в направлении Чопа по крайней левой полосе движения и наехал на 18-летнюю девушку, которая погибла на месте.

Правоохранители сообщили парламентарию о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

По предварительным данным следствия, депутат нарушил правила дорожного движения и превысил разрешенную максимальную скорость движения. При этом возле места ДТП не было пешеходного перехода.

По информации, которую Фокус сообщал ранее, за период с апреля по октябрь 2023 года за автомобилем Mercedes-Benz GLE 300D, которым на момент ДТП управлял Андрей Николаенко, зафиксировано 9 случаев превышения скорости.