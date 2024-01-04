Сын экс-судьи из Винницы записывает видео со стрельбой из пистолета и угрожает ТЦК, — СМИ (видео)

По информации журналистов, мужчину задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа. Кроме пистолета у сына экс-судьи якобы обнаружили несколько гранат и запалов к ним.

В сети распространили видео, на котором мужчина угрожает правоохранителям и работникам ТЦК и СП по мобилизации. Выяснилось, что на видео фигурирует сын бывшей судьи из Винницы Аллы Чезгановой — Дмитрий Чезганов. Об этом пишет "Военный курьер".

Сообщается, что Чезганову 29 лет. Несмотря на свои дерзкие заявления, он пока не попал на прицел местного ТЦК, но из-за стрельбы им уже занялись правоохранители, рассказали журналисты.

"Чезганова задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа. Кроме пистолета у сына экс-судьи еще обнаружили несколько гранат и запалов к ним. Теперь мажору грозит до 7 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Сын судьи из Винницы "прославился" скандальными видео, где стреляет из пистолета и угрожает работникам ТЦК. Он тычет "среднего пальца" СБУ, полиции депутатам ВР, президенту и тому подобное.

"И в повестке напишите: "рота Кошевого и Пикало", ну а если нет — то завалить еб*ло" — поет он под гитару.

На момент публикации этого материала страница Дмитрия Чезганова в Инстаграм уже недоступна.

Мать Дмитрия Алла Чезганова ушла в отставку еще в 2017 году. До этого она много лет работала судьей Замостянского районного суда города Винница.

Напомним, что министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, если ситуация будет ухудшаться, то сотрудники полиции готовы взять оружие в руки и мобилизоваться.

Ранее юрист Екатерина Анищенко объяснила, что электронные повестки будут "работать" наподобие электронного суда. При регистрации каждый военнообязанный будет предоставлять номер и почту, по которым с ним можно связаться.