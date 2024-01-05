Каждый пятый беженец: в Польше посчитали количество украинских мужчин

Нацбанк Польши утверждает, что в стране пятую часть украинских беженцев составляют мужчины. Кроме того, по сравнению с женщинами им легче трудоустроиться и они чаще находят постоянную работу.

В Польше находится немало украинцев, большинство из них — женщины. Несмотря на это среди беженцев становится все больше мужчин и их доля выросла до 22%. Такие данные исследования опубликовал Национальный банк Польши, пишет Business Insider.

Половину украинских мигрантов и беженцев составляют именно люди молодого возраста от 27 до 44 лет. Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Польше увеличилась доля украинцев в возрасте от 60 лет. Согласно исследованию таких людей 9%.

Также в исследовании сравнили, сколько украинцев в Польше имеют высшее образование. Так, среди украинцев, которые выехали до февраля 2022 года, 42% граждан имели высшее образование. Среди беженцев такая доля людей составляет 48%.

Кроме того, 43% украинских беженцев имеют среднее образование, а среди тех, кто выехал до полномасштабного вторжения — 38%. Профессионально-техническое или начальное образования имеет лишь каждый пятый украинец в Польше.

Среди украинцев, которые выехали в Польшу еще до полномасштабного вторжения, работали 94% людей. Несмотря на это, среди украинских беженцев работу нашли только 64%.

Отмечается, что легче всего трудоустроиться именно беженцам мужчинам, из них работу нашли 71%, также они чаще имеют постоянную работу, чем женщины. Вероятно это связано с большим количеством вакансий в профессиях, к которым более вовлечены мужчины.

Согласно исследованию, более высокую зарплату получали украинцы, которые приехали в Польшу до войны — 3 тыс. — 4 тыс. злотых. Впрочем большая часть беженцев декларировали меньшие заработки, а именно менее 3 тыс. злотых. Независимо от уровня образования, в среднем украинцы получают "на руки" около 3,5 тыс. злотых.

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Кроме того, социальные выплаты в Польше получают 31% мигрантов и 53% украинцев, которые выехали после начала полномасштабного вторжения. По сравнению с ноябрем прошлого года, помощь получает меньшее количество людей.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Польше для украинцев стали доступными новые выплаты. Беженцам обещали выплачивать по 820 злотых в течение трех месяцев.

Также с 1 января в Польше обещали увеличить выплаты по программе "500+" для беженцев из Украины с детьми. Отмечалось, что размер помощи возрастет с 500 до 800 злотых.