В Минюсте рассказали, где в Украине чаще всего женились и расставались в 2023 году

По данным Минюста, несмотря на снижение количества браков, рождаемость в Украине остается на высоком уровне. За первое полугодие 2023 года в Украине родилось более 93 тысяч детей.

За первые шесть месяцев 2023 года количество браков было в 8 раз больше, чем разводов. Более 86 тысяч пар вступили в брак, в то время как 10 тысяч решили развестись. В 2022 году этот показатель был выше — более 103 тысяч пар официально узаконили свои отношения. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ Министерства юстиции Украины.

Где зарегистрировали больше всего браков

Лидером по количеству бракосочетаний стал Киев, где за этот период зарегистрировали 9 292 брака. На втором месте — Днепропетровская область (8 621 брак), на третьем — Одесская область (6 693 брака).

Где зарегистрировали больше всего разводов

Наибольшее количество разводов также зафиксировано в Киеве — 1678. На втором месте — Днепропетровская область (1 204 развода), на третьем — Киевская область (718 разводов).

Стоит отметить, что данные статистики не учитывают информацию с временно оккупированных территорий Украины.

Рождаемость в Украине

В целом, несмотря на снижение количества браков, рождаемость в Украине остается на высоком уровне. За первое полугодие 2023 года в Украине родилось более 93 тысяч детей.

Лидером по рождаемости также является Киев, где зарегистрировали 9 801 рождение ребенка. На втором месте — Львовская область (8 023 детей), на третьем — Днепропетровская область (7 067 детей).

Напомним, согласно статистике по выплатам пенсий, на первом месте оказалась Ровненская область. Второе и третье место соответственно занимают Донецкая и Луганская области. В этих трех регионах размер средней пенсии превышает 6 тысяч гривен.