В Чернигове спасли жизнь лебедю: птица погибала во льду (фото)

Птицу взяла на передержку местная зоозащитница, но что с ним будет дальше, пока не известно.

В Чернигове работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) успешно спасли жизнь лебедю. Заботливые жители города обнаружили эту птицу на озере Земснаряд и вызвали спасателей. Об этом сообщила жительница Чернигова Арина Бурба на своей странице в Facebook.

Она заявила о том, что необходимо спасти птицу, в группе черниговских зооволонтеров.

Пост Арины Бурбы

"Пожалуйста, кто живет рядом с Земснарядом. Умирает птица, ее нужно унести в теплое помещение и дать воды. Может кто-то помочь", — написала черниговка.

Лебедя вынесли со льда сотрудники ГСЧС. А взять спасенную птицу на передержку согласилась черниговская зооволонтер Марина Постол.

Но дальнейшая судьба птицы пока не определена. Марина Постол поделилась: "Сейчас он у меня, поставила воду с сеном, сейчас дам запаренную крупу, что делать дальше? Кто поможет?".

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Напомним, что в результате масштабного ракетного удара российских оккупантов по городу Смела Черкасской области 29 декабря были зафиксированы многочисленные разрушения. Лишь через сутки после начала разбора завалов спасателям удалось вытащить собаку.

А в Ровно спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и спасли жизнь животному.