В Чернигове спасли жизнь лебедю: птица погибала во льду (фото)
Птицу взяла на передержку местная зоозащитница, но что с ним будет дальше, пока не известно.
В Чернигове работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) успешно спасли жизнь лебедю. Заботливые жители города обнаружили эту птицу на озере Земснаряд и вызвали спасателей. Об этом сообщила жительница Чернигова Арина Бурба на своей странице в Facebook.
Она заявила о том, что необходимо спасти птицу, в группе черниговских зооволонтеров.
"Пожалуйста, кто живет рядом с Земснарядом. Умирает птица, ее нужно унести в теплое помещение и дать воды. Может кто-то помочь", — написала черниговка.
Лебедя вынесли со льда сотрудники ГСЧС. А взять спасенную птицу на передержку согласилась черниговская зооволонтер Марина Постол.
Но дальнейшая судьба птицы пока не определена. Марина Постол поделилась: "Сейчас он у меня, поставила воду с сеном, сейчас дам запаренную крупу, что делать дальше? Кто поможет?".
Напомним, что в результате масштабного ракетного удара российских оккупантов по городу Смела Черкасской области 29 декабря были зафиксированы многочисленные разрушения. Лишь через сутки после начала разбора завалов спасателям удалось вытащить собаку.
А в Ровно спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и спасли жизнь животному.