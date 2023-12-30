Удар по Смеле: спасатели вытащили из-под завалов дома собаку, которая провела там почти сутки (видео)

Спустя сутки на месте военного преступления продолжили разбирать завалы жилых домов и в одном из домовладений спасателям удалось обнаружить животное.

Related video

В результате масштабного ракетного удара российских оккупантов по городу Смела Черкасской области 29 декабря были зафиксированы многочисленные разрушения. Лишь через сутки после начала разбора завалов спасателям удалось вытащить собаку. Об этом сообщает Telegram-канал "Суспільне Черкаси".

Ракетный удар со стороны РФ привел к серьезным разрушениям в Смеле. По меньшей мере полсотни домов получили повреждения. В результате этого теракта также пострадали восемь человек, включая 15-летнего ребенка.

Через сутки после военного преступления спасатели продолжили разбирать завалы жилых домов. Так, под одним из жилых домов они обнаружили собаку. Животное не пострадало, но пробыло под руинами почти сутки.

Напомним, в обед 29 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Украине. Корреспондент Фокуса около 15:00 сообщил о взрыве в Смеле Черкасской области.

А утром 29 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Звуки взрывов слышали в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 110 ракет, большую часть сбила ПВО.