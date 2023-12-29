Обстрел Черкасской области: повредили 12 частных домов в Смеле, есть раненые, — ОВА (фото)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил о шести пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области в пятницу, 29 декабря. В результате вражеской атаки на Смелу есть раненые. Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец.

"Россия продолжает террор Украины. Враг ударил по Черкасской области, город Смела", — говорится в сообщении.

Табурец отметил, что россияне попали ракетой в жилой сектор. По предварительной информации, повреждены 12 частных домов.

Россияне обстреляли Смелу в Черкасской области Россияне обстреляли Смелу в Черкасской области Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил о шести пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают экстренные службы, присутствуют также представители власти.

"Людям оперативно оказывается помощь. Все дома будут отремонтированы и восстановлены", — уверяет Кулеба.

Взрывы в Черкасской области: что известно

Напомним, в обед 29 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Украине. Корреспондент Фокуса около 15:00 сообщил о взрыве в Смеле Черкасской области.

В 15:34 глава Черкасской ОГА Игорь Табурец подтвердил информацию о взрывах в области.

Массированная ракетная атака ВС РФ: детали

Утром 29 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Звуки взрывов слышали в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 110 ракет, большую часть сбила ПВО.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук рассказал, что 29 декабря состоялась самая масштабная атака с воздуха. Противник запустил 158 воздушных целей, из которых уничтожено было 114. Речь идет о 27 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила 300 скоростных ракет Х-22 и модернизированную версию Х-32. По его словам, украинская ПВО не сбила ни одну из этих ракет.