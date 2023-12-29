Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України Масовані удари по Україні 29 грудня

Обстріл Черкащини: пошкодили 12 приватних будинків у Смілі, є поранені, — ОВА (фото)

ракетний удар, Сміла, Черкащина
Фото: Олексій Кулеба / Telegram | Росіяни обстріляли Смілу на Черкащині

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив про шістьох постраждалих, один з яких знаходиться у важкому стані. На місці працюють екстрені служби.

Related video

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкащині у пʼятницю, 29 грудня. Внаслідок ворожої атаки на Смілу є поранені. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

"Росія продовжує терор України. Ворог вдарив по Черкащині, місто Сміла", — йдеться у повідомленні.

Табурець зазначив, що росіяни влучили ракетою в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 12 приватних будинків.

Росіяни обстріляли Смілу на Черкащині Fullscreen
Росіяни обстріляли Смілу на Черкащині
Росіяни обстріляли Смілу на Черкащині Fullscreen
Росіяни обстріляли Смілу на Черкащині
Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Крім того, заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив про шістьох постраждалих, один з яких знаходиться у важкому стані.

Наразі на місці працюють екстрені служби, присутні також представники влади.

"Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані і відновлені", — запевняє Кулеба.

Вибухи у Черкаській області: що відомо

Нагадаємо, в обід 29 грудня російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по Україні. Кореспондент Фокусу приблизно о 15:00 повідомив про вибух у Смілі Черкаської області.

0 15:34 очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив інформацію про вибухи в області.

Масована ракетна атака ЗС РФ: деталі

Вранці 29 грудня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті чого є загиблі та поранені мирні жителі. Звуки вибухів чули в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Зі слів президента України Володимира Зеленського, ворог випустив приблизно 110 ракет, більшу частину збила ППО.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук розповів, що 29 грудня відбулася наймасштабніша атака з повітря. Противник запустив 158 повітряних цілей, з яких знищено було 114. Йдеться про 27 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила 300 швидкісних ракет Х-22 та модернізовану версію Х-32. З його слів, українська ППО не збила жодну з цих ракет.