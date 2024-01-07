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Украина

В Чернигове спасли жизнь лебедю: птица погибала во льду (фото)

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В Чернигове спасли жизнь лебедю

Птицу взяла на передержку местная зоозащитница, но что с ним будет дальше, пока не известно.

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В Чернигове работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) успешно спасли жизнь лебедю. Заботливые жители города обнаружили эту птицу на озере Земснаряд и вызвали спасателей. Об этом сообщила жительница Чернигова Арина Бурба на своей странице в Facebook.

Она заявила о том, что необходимо спасти птицу, в группе черниговских зооволонтеров.

лебедь, лебедь на озере, лебедь замерзал, спасли лебедя, лебедь перезимовал Fullscreen
Пост Арины Бурбы

"Пожалуйста, кто живет рядом с Земснарядом. Умирает птица, ее нужно унести в теплое помещение и дать воды. Может кто-то помочь", — написала черниговка.

Лебедя вынесли со льда сотрудники ГСЧС. А взять спасенную птицу на передержку согласилась черниговская зооволонтер Марина Постол.

Но дальнейшая судьба птицы пока не определена. Марина Постол поделилась: "Сейчас он у меня, поставила воду с сеном, сейчас дам запаренную крупу, что делать дальше? Кто поможет?".

лебедь, лебедь на озере, лебедь замерзал, спасли лебедя, лебедь перезимовал Fullscreen
В Чернигове спасли лебедя, который замерзал во льду
лебедь, лебедь на озере, лебедь замерзал, спасли лебедя, лебедь перезимовал Fullscreen
В Чернигове спасли лебедя, который замерзал во льду
лебедь, лебедь на озере, лебедь замерзал, спасли лебедя, лебедь перезимовал Fullscreen
В Чернигове спасли лебедя, который замерзал во льду
лебедь, лебедь на озере, лебедь замерзал, спасли лебедя, лебедь перезимовал
лебедь, лебедь на озере, лебедь замерзал, спасли лебедя, лебедь перезимовал
лебедь, лебедь на озере, лебедь замерзал, спасли лебедя, лебедь перезимовал

Напомним, что в результате масштабного ракетного удара российских оккупантов по городу Смела Черкасской области 29 декабря были зафиксированы многочисленные разрушения. Лишь через сутки после начала разбора завалов спасателям удалось вытащить собаку.

А в Ровно спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и спасли жизнь животному.