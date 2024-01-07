У Чернігові врятували життя лебедю: птах гинув у кризі (фото)

Птаха взяла на перетримку місцева зоозахисниця, але що з ним буде далі, поки що не відомо.

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У Чернігові працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) успішно врятували життя лебедю. Дбайливі мешканці міста виявили цього птаха на озері Земснаряд і викликали рятувальників. Про це повідомила мешканка Чернігова Аріна Бурба на своїй сторінці у Facebook.

Вона заявила про те, що необхідно врятувати птаха, у групі чернігівських зооволонтерів.

Пост Аріни Бурби

"Будь ласка, хто живе поруч із Земснарядом. Помирає птах, його потрібно забрати в тепле приміщення і дати води. Може хтось допомогти", — написала чернігівка.

Лебедя винесли з льоду співробітники ДСНС. А взяти врятованого птаха на перетримку погодилася чернігівська зооволонтерка Марина Постол.

Але подальша доля птаха поки що не визначена. Марина Постол поділилася: "Зараз він у мене, поставила воду з сіном, зараз дам запарену крупу, що робити далі? Хто допоможе?".

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Нагадаємо, що внаслідок масштабного ракетного удару російських окупантів по місту Сміла Черкаської області 29 грудня було зафіксовано численні руйнування. Лише через добу після початку розбору завалів рятувальникам вдалося витягнути собаку.

А в Рівному рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу та врятували життя тварині.