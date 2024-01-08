"Был в исправном состоянии": в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами, — КГГА (видео)

В соцсетях передают, что троллейбус выгорел дотла. По предварительным выводам следствия, пожар не был случайностью.

В Киеве загорелся троллейбус. Кадры с места событий 8 января опубликовали в телеграм-канале "Реальный Киев".

"Очевидцы сообщают, что троллейбус сгорел просто дотла", — передали авторы контента.

Фото с места событий Фото: Соцсети

Позже они добавили, что, вероятно, кто-то из пассажиров поджег сиденье.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве рассказали, что получили сообщение о пожаре в 12:29.

На перекрестке улиц Радунской и Бальзака стоял полностью охваченный огнем троллейбус. Уже в 12:51 спасатели ликвидировали пожар.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) проинформировала, что никто из пассажиров не пострадал.

"На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался", — говорится в публикации.

Фото с места событий Фото: ГСЧС Фото с места событий Фото: ГСЧС

По данным "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии. Перед выездом он прошел все необходимые регламентные работы.

"По предварительной версии, причина возгорания — поджог изнутри салона", — подчеркнули в КГГА.

В администрации добавили, что на месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасатели, медики и правоохранители.

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