"Грязь и гниль": Алина Михайлова резко ответила на шутку о "богатых вдовах" в Украине (видео)

По словам невесты погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, комики, которые шутят об украинках, потерявших близких на фронте, "плюют в лицо" тысячам украинских вдов, осиротевших детей и матерей. Автор неудачной фразы извинилась за сказанное и отметила, что ее неправильно поняли.

Украинский парамедик Алина Михайлова возмутилась шуткой о вдовах, которую озвучила участница YouTube-проекта "Алкомики" Виктория Таран. Шутка была опубликована в Instagram-аккаунте резидентов "Столичного стендапа".

В своем Instagram-аккаунте Михайлова опубликовала фрагмент шоу, в котором Таран задает вопрос собеседнице: "Знаешь, как называют счастливых женщин с деньгами?" — "Вдовы". На фоне слышны аплодисменты, а собеседница юмористки в ответ покачала головой.

Михайлова, комментируя шутку, отметила, что комики "плюнули в лицо" всем, кто потерял близких на войне.

"Вы и ваши "телки" — грязь и гниль, которая должна получить абсолютный кенселинг в обществе, а еще и до этого — разбитые е**шатни. Со своими извинениями вы можете взяться за руки и пойти на**й. А тысячам украинских вдов, осиротевших детей и матерей вы сегодня плюнули в лицо", — заявила Малина Михайлова.

Впоследствии видео выступления Таран было удалено со страницы "Столичного стендапа". Представители проекта извинились, отметив, что не учли возможный контекст о женах военных и признав, что шутка была ужасной и неприемлемой. Команда проекта также опубликовала видео с извинениями Таран.

Таран также выразила свои извинения: "Я точно не хотела насмехаться над женщинами, которые потеряли своих мужей. Он не касался никого из тех женщин, которые имеют мужчин-воинов. Девушки, я сильно извиняюсь у вас. Шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать. Потому что она задевает чувства каждой из вас. В дальнейшем буду ответственнее относиться к материалу, который я пишу".

"Я точно не хотела насмехаться над женщинами, которые потеряли своих мужей, — заявила юмористка. — Шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать. Потому что она задевает чувства каждой из вас. В дальнейшем буду ответственнее относиться к материалу, который я пишу".

Алина Михайлова — парамедик, невеста Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи). В марте 2023 года украинский защитник погиб под Бахмутом Донецкой области.

Напомним, украинскую артистку, актрису театра "Черный квадрат" и резидента студии "Квартал 95" Ирину Гатун внесли на "Миротворец". В новогоднюю ночь ст"Квартал 95" показал номер, в котором русскоязычная девушка, которую сыграла Гатун, переезжает из города Скадовск на Закарпатье. По сюжету она пытается перейти на украинский язык, но делает много ошибок. Юмор построен на каламбурах, которые получаются из-за сочетания русских и украинских слов. Одним из таких каламбуров была фраза, что девушка "сі Скадовська". На выступление обратил внимание мэр самого Скадовска в Херсонской области Александр Яковлев. Градоначальник подчеркнул, что город до сих пор находится под оккупацией ВС РФ, и вместо шуток его жители нуждаются в поддержке.