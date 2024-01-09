За счет правительства Канады: комитет ВР поддержал законопроект о достройке Музея Голодомора (документ)

Программа финансирования достройки Национального музея Голодомора предусматривает включение специального курса для канадских школьников с сентября 2025 года.

В понедельник, 8 января, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект, который позволит достроить Национальный музей Голодомора-геноцида за счет правительства Канады. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и информационной политики Украины.

Законопроект позволит внести изменения в закон Украины №10361 "О музеях и музейном деле".

"Мы радуемся тому, что есть ресурс, который мы можем направить на достройку этого объекта, очень важного для нас как с политической, так и с научно-музейной стороны", — подчеркнул врио министра культуры Ростислав Карандеев.

По словам главы ведомства, речь идет о финансировании ориентировочным объемом 15 миллионов канадских долларов.

Кроме того, принятие законопроекта создаст условия для осуществления контроля за работой Музея Голодомора в условиях военного положения — в музее появятся наблюдательный и экспертный советы. В их состав войдут ученые и музейные специалисты, представители международных организаций украинцев за рубежом и потомки жертв Голодомора.

Также Канада ввела обязательные уроки истории о Голодоморе в Украине. Курс изучения Голодомора включат в программу истории Канады для 10-го класса с сентября 2025 года.

Почему президент Зеленский ветировал финансирование музея

Музей, создание которого было начато в 2008 году как Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора, строился в два этапа: в 2009 году закончили первую очередь, вторую — начали в 2017 году и планировали закончить в 2023 году. На эти работы планировали выделить финансирование в Государственном бюджете на 2023 год в объеме 573,9 миллиона гривен.

Однако президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №9437 о выделении этих средств, которые предусматривали внесение изменений в госбюджет страны в сложное военное время. Как пояснил глава государства, усилия государственных и местных органов должны быть направлены на решения, которые прежде всего приближают победу Украины.

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"Считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего тех, которые приближают победу Украины, поэтому предлагаю закон отклонить", — говорилось в предложении президента.

При этом, как рассказал народный депутат Ярослав Железняк в собственном телеграм-канале, Зеленский наложил на закон полное вето, то есть чтобы его преодолеть, нужно собрать в Раде более 300 голосов, что нереально.

Напомним, 25 ноября в Варшаве почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов. Люди пришли на православное кладбище в польской столице в 90-ю годовщину одного из самых масштабных геноцидов украинского народа.

Ранее, 24 ноября, в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты разрушают памятники жертвам Голодомора в Херсонской области. От рук оккупационных властей пострадали памятники в Новой Каховке и в Олешках.