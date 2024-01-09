Почти 93% украинцев-беженцев находятся в Европе: сколько их вернется

По словам министра экономики Юлии Свириденко, ключевой фактор возвращения украинцев домой из эвакуации — это фактор безопасности.

Во всем мире официально зарегистрировано более 6,34 миллиона украинских беженцев, из которых 5,9 миллиона, или 93%, находятся в Европе. Такую статистику по состоянию на 3 января 2024 года представило агентство ООН по делам беженцев на официальном сайте.

Многие украинцы выехали из страны из-за полномасштабной войны, и поэтому часть их планирует со временем вернуться домой, но немалое количество останется жить в других государствах.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года и позже, то после завершения боевых действий не вернутся на родину несколько миллионов украинцев, особенно те, которые осели в странах Евросоюза.

"До конца нашего прогнозного периода мы ожидаем, что будет чистый отрицательный отток 2 миллионов человек относительно довоенного сценария", — подчеркнула в декабре 2023 года представитель МВФ Сана Надим.

И добавила, что в первую очередь нежелание возвращаться связано с тем, что война будет и дальше разрушать инфраструктуру и экономику Украины.

Факторы возвращения украинцев домой

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее отмечала, что для возвращения украинцев из-за рубежа есть четыре основных фактора:

безопасность;

возможность быть трудоустроенным или начать собственный бизнес;

возможность обучения;

обеспечение жильем.

"Конечно, фактор безопасности — это фактор номер один", — подчеркнула Свириденко.

Она пояснила, что Украина является практически наиболее заминированной страной в мире, а разминирование — это одна из ключевых предпосылкой восстановления. Без этого люди не смогут безопасно возвращаться на прифронтовые территории.

Именно поэтому правительство поставило цель вернуть в пользование 80% потенциально загрязненных территорий в течение ближайших 10 лет.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что украинские беженцы в Дании должны вернуться домой после завершения войны, о чем заявил министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад. По его словам, власти страны рассматривают пребывание украинских беженцев на датской территории как временное, вне зависимости от того, откуда они приехали.