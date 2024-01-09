Сергей Параджанов реабилитирован: с режиссера сняли обвинения 50-летней давности

В поддержку рассмотрения дела Параджанова выступали Офис президента Украины и украинские правозащитники, в частности Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Национальная комиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти реабилитировала украинского режиссера армянского происхождения Сергея Параджанова. Об этом сообщил глава института Антон Дробович.

"Есть действительно историческая новость — Сергей Параджанов реабилитирован! Полвека прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино", — проинформировал он.

Отмечается, что Национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссера на своем последнем в 2023 году заседании.

"В поддержку рассмотрения дела выступали Офис президента Украины и украинские правозащитники, в частности Украинский Хельсинский союз по правам человека — УХСПЧ за что им уважение", — отметил Антон Дробович.

За что судили Параджанова

В 1965-1968 годах Сергей Параджанов вместе с другими деятелями украинской науки и культуры, протестовал против массовых политических арестов в Украине и выступал за проведение открытых судебных процессов. 30 июня 1966 года Компартия Украины одобрила постановление "о серьезных недостатках в организации производства кинофильмов на Киевской киностудии им. А. Довженко", среди которых оказались и сценарии Параджанова. Подвергшись преследованиям, он был вынужден уехать в Армению.

В 1971 году вернулся в Киев. 17 марта 1973 года был арестован по обвинениям в гомосексуальности, "за спекуляцию", и "за украинский национализм". 25 апреля 1974 года Параджанову дали пять лет колонии строгого режима.

Сергей Параджанов

В одной из колоний Параджанов открыл школу живописи. Находясь в тюрьме, режиссер редко получал письма от многочисленных друзей, приятелей и учеников. Зато регулярно приходили международные депеши от Ф. Феллини. "Волнуюсь за твою судьбу, ты же великий человек, держись", — говорилось в сообщении.

Однажды Параджанов прислал телеграмму: "Москва. Кремль. Косыгину. Поскольку я — единственный безработный кинорежиссер в Советском Союзе, настоятельно прошу отпустить меня в голом виде через советско-иранскую границу, может, стану родоначальником в иранском кино. Параджанов".

Был освобожден 30 декабря 1977 года. Из-за запрета жить в Украине, поселился в Тбилиси. Сегодня, 9 января, Сергею Параджанову исполнилось бы 100 лет.

Напомним, что 28 сентября 2021 года в Киеве умер единственный сын Сергея Параджанова — Сурен. Ему было 63 года. Сурен Параджанов долгое время жил в Киеве со своей матерью. Жена режиссера Светлана Щербатюк-Параджанова умерла на 82-м году жизни летом 2020 года.