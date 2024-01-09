Успех, тюрьма, возвращение: 100 лет Сергею Параджанову — режиссеру, определившему украинское кино

9 января исполняется 100 лет со дня рождения режиссера Сергея Параджанова, придумавшего украинское поэтическое кино.

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Сергей Параджанов (1924 — 1990) — основатель жанра украинского поэтического кино 1960—1970-х, который базировался на красочном, почти клиповом визуальном ряде, притчевости и мистичности — с небольшим количеством текста. Картина "Тени забытых предков" (1965), снятая на студии Довженко, получила более 100 призов, в том числе Гран-при МКФ в Салониках, премию за режиссуру и приз критиков МКФ в Мар-дель-Плата, Кубок на Фестивале фестивалей в Риме и т.д. Это был триумф украинского советского кино. Но в том-то и дело, что в стиле Сергея Параджанова практически не было ничего советского. Это был совершенно новый киноязык.

"Тени забытых предков" — что не понравилось гуцулам

Шедевр был снят по мотивам одноименной повести Михаила Коцюбинского. В фильме были заняты актеры Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова: лента их сделала звездами.

Композитор Мирослав Скорик, которого сегодня относят к украинским классикам, написал саундтрек к картине, где использовал много этнической музыки.

В ленте отсутствовала идеология, бывшая практически обязательным элементом советского кино. Но 1960-е и в СССР, и в мире стали "прорывными", революционными годами в разных сферах искусства. Эти веяния не могли не коснуться Параджанова.

В фильме "Тени забытых предков" много гуцульских обрядов, но, как указывал сам режиссер, его "киношное мышление" заставляло изменять эти обряды, добавляя новые яркие элементы. Со всем этим Параджанов импровизировал на ходу, сначала знакомясь с местными обычаями, а потом перенося в несколько измененном виде в картину. Его фантазия фонтанировала!

Свадебное ярмо – изобретение Сергея Параджанова

К примеру, гуцулам не очень-то понравилось, что Параджанов придумал во время сцены свадьбы надеть на шею жениху и невесте ярмо — такой традиции нет. Но здесь работала метафора, исходя из сюжета произведения — несчастливой женитьбы главного героя. В этом и была главная фишка фильма: соединение этногеографических мотивов с киноавангардом в разных формах.

Трейлер фильма "Тени забытых предков"

По сюжету, в гуцульском селе парень Иван полюбил красавицу Маричку. Они, как Ромео и Джульетта, были из враждующих кланов: отец Марички когда-то убил отца Ивана. Но это не помешало юноше и девушке полюбить друг друга.

Иван (Иван Миколайчук) и Маричка (Лариса Кадочникова)

Готовясь к свадьбе, Иван едет на заработки, а пока его нет, Маричка, спасая ягненка, тонет в горной реке. Парень женится на Палагне, но между супругами нет любви. Палагна, мечтая о детях, обращается к карпатскому мольфару Юре. Они становятся любовниками. Увидев их вместе в деревенском трактире, Иван замахивается на колдуна топором. Иван все больше тоскует по Маричке — она является ему как видение. Его внутренний мир в фильме созвучен внешнему: картинам природы и ритуалам.

"Тени забытых предков" — фильм не просто о любви. Это фильм о любви и смерти. И старая вражда двух родов, память о пролитой крови предков встает между Иваном и Маричкой. И даже без ярких диалогов эта пронзительная история не может не захватывать. Фильм был напоен дыханием, звуками природы. И человек был неотъемлемой частью ее. Все было слито воедино — чарующие звуки удивительного гуцульского говора, стон падающего дерева, запах травы и грибов. Это была поэма", — вспоминала Лариса Кадочникова.

Параджанов и советская власть — КГБ не простил

Кинопоэма произвела фурор! В первую очередь, эстетический. Однако премьера в сентябре 1965 в столичном кинотеатре "Украина" обернулась политической акцией неповиновения. Режиссер поддержал ее. Тогда Параджанов попал под наблюдение КГБ. В 1974 году режиссер был осужден на 5 лет по статье за "мужеложство". Обычно выдающихся деятелей культуры по этой статье не трогали, но Параджанов не стеснялся в критических высказываниях в духе: "Давно пора закопать в могилу социалистический реализм", — этого ему власть не простила.

Параджанов подвергался большому давлению в тюрьме, но сумел переломить ситуацию своим творчеством: режиссер отлично рисовал и облегчил свою участь, сделав портрет криминального авторитета. "Оказалось, уголовники способны были разобраться в ситуации. Конечно, вначале ему было тяжело. Были и побои. Ему же никто сперва не верил, что он — режиссер. Но Параджанов много рисовал. И как-то он изобразил одного из паханов. Когда тот увидел свой портрет, его поразило мастерство рисунка. Он приказал режиссера не трогать. У Параджанова был уникальный талант рисовальщика", — рассказывала когда-то мне режиссер фильма "Параджанов" Елена Фетисова.

За год до окончания срока кинематографиста выпустили по просьбе французского поэта Луи Арагона, которую он адресовал лично генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу.

После освобождения Параджанов уехал в Тбилиси.

Помимо "Теней забытых предков" снял такие картины: "Цвет граната" (1968), "Легенда о Сурамской крепости" (1984), "Арабески на тему Пиросмани" (1985), "Ашик-Кериб" (1988).

Во времена перестройки произошло триумфальное возвращение Параджанова из "небытия", в том числе и к творческой деятельности. Но успел он немного, скончавшись в 1990-м.

Дружил с огромным количеством мировых кинозвезд, в том числе с Андреем Тарковским и Марчелло Мастроянни.

Яркое представление о режиссере дает украино-французский байопик о нем — "Параджанов" (2013).

Трейлер фильма "Параджанов" (2013)

"Тени забытых предков" получили 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях (из них — 24 гран-при) в 21 стране и вошли в Книгу рекордов Гиннеса. Но ни одну из этих наград Параджанов не смог принять лично — он был "невыездным". О нем говорили: "Самый свободный человек в самой несвободной стране".

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