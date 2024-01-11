Суд арестовал имущество семьи Гринкевичей, — ГБР

По данным следствия, вся поставленная продукция компаниями бизнесмена Игоря Гриневича на нужды Минобороны в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и ее нельзя использовать военнослужащим ВСУ.

Имущество семьи и предприятий, находящихся под контролем львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, одного из ведущих поставщиков Министерства обороны, было арестовано правоохранительными органами. Его подозревают в предоставлении взятки следователю Главного бюро расследований. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, в ходе расследования по делу поставок товаров для Министерства обороны правоохранительные органы проводили обыски по местам жительства и трудовой деятельности предпринимателя и его семьи. Также обыски прошли по адресам жительства директоров, офисам и компаниям, находящимся под контролем данного бизнесмена.

Для компенсации ущерба были наложены аресты на недвижимость, премиальные транспортные средства, принадлежащие семье бизнесмена, а также на активы и банковские счета его компаний.

По данным Государственного бюро расследований следует, что согласно заключению экспертов, весь ассортимент товаров, поставленных предприятиями предпринимателя для нужд военных учебных заведений в 2023 году, не соответствует необходимым стандартам качества и непригоден для использования силами Вооруженных сил Украины.

Что известно про дело Гриневича

29 декабря сотрудники Государственного бюро расследований задержали бизнесмена из Львова, который пытался подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США. Вероятно, это был Игорь Гриневич.

В ГБР напомнили, что несколько месяцев назад этой правоохранительной структурой было открыто уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Расследование выявило, что для выполнения оборонных заказов бизнесмен привлек подконтрольные ему предприятия, которые ранее специализировались в строительстве. Эти компании не обладали достаточными производственными мощностями для изготовления и хранения материальных ресурсов, предназначенных для нужд Министерства обороны.

Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн.

Правоохранительные органы выявили полное неисполнение шести контрактов. По, по меньшей мере, семи соглашениям предприятия поставили товары на склады воинских частей лишь в ограниченном объеме, однако получили государственные средства за полное выполнение своих обязательств. Кроме того, восьми контрактов было выполнено с задержкой от 3 до 5 месяцев.

У компаний также обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.

Напомним, в конце ноября медиа сообщали, что на взятке задержали четырех судей Киевского апелляционного суда.

Также в начале декабря в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что завершили расследование в отношении бывшего чиновника "Укрзализныци". По информации следствия, подозреваемый получил в качестве взятки новый автомобиль стоимостью 1,5 миллиона гривен.