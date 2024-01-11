В Украине на выходных сначала похолодает, а потом потеплеет: прогноз синоптика (карты)

По словам Натальи Диденко, в ближайшие несколько дней ожидаются сильные морозы и местами осадки, однако в конце недели температура воздуха начнет повышаться.

В Украину пришла настоящая зима и ближе к выходным похолодает еще сильнее. Фокус разобрался, чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook написала, что в пятницу, 12 января по всей стране может похолодать. Температура воздуха снизится от -7…-12 градусов, а в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях и вовсе до -14 градусов.

Ночью снег посетит большую часть регионов и лишь на севере будет сухо. Днем осадков не ожидается нигде, ведь вся территория страны будет принадлежать области повышенного атмосферного давления.

"В Киеве 12-го января предполагается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание: и ночью, и днем ожидается -7-12 градусов", — говорится в сообщении.

В субботу, 13 января холодная погода также сохранится, говорит синоптик, а вот уже с 14-15 января начнется повышение температуры.

Прогноз погоды на выходные: данные Укргидрометцентра

12 января по данным Укргидрометцентра ожидается от -9 до -11 градусов мороза посреди дня. Днем в большей части областей будет облачно, однако без осадков. Ночью ожидается небольшой снег.

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных Фото: Укргидрометцентр

13 января. В субботу большую часть регионов окутает снег. Температура воздуха ночью будет от -10 до -12 градусов, а вот днем уже теплее — от -6 до -8 градусов. Без осадков, по данным Укргидрометцентра, будут четыре области — Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая.

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 14 января начнет теплеть днем. Ночью температура воздуха будет от -10 до 12 градусов мороза, а уже посреди дня от -1 до -3. В то же время, практически все области будут покрыты осадками в виде небольшого снега. На юге воздух может прогреться до +1 градуса тепла.

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 7 января директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что морозная погода может влиять на украинскую энергосистему. По его словам, выборочно в пиковые часы нагрузки на энергосистему в Украине могут применить отключения электричества.