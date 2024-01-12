Россияне украли партию семян украинского подсолнечника и продали ее туркам, — расследование

По данным журналистов, семена подсолнечника были похищены на оккупированной части Запорожской области.

В январе 2024 года российское судно GAM EXPRESS загрузило в оккупированной Феодосии (Крым) партию семян подсолнечника объемом 2850,95 тонн. По данным расследования проекта SeaKrime и KibOrg, эта партия была похищена на оккупированной части Запорожской области.

Сухогруз GAM EXPRESS, зарегистрированный в Румынии, прибыл в Феодосию 12 декабря 2023 года и покинул порт 10 января 2024 года. В течение этого времени судно было загружено семенами подсолнечника, которые доставляли в Феодосию автотранспортом.

Согласно документам, которые получили журналисты SeaKrime, отправитель партии семян подсолнечника — российское ООО "Агрогрупп". Компания зарегистрирована в Ленинградской области, но ее директор и учредитель имеют украинские паспорта. Получатель груза — турецкая компания VTC Tarım Ürünleri Gıda San ve Tic Ltd Şti.

В расследовании также указывается, что семена подсолнечника были похищены на оккупированной части Запорожской области. В частности, две партии семян подсолнечника, которые были загружены на судно GAM EXPRESS, были отправлены из Куйбышевского и Пологовского районов Запорожской области.

Судно получило фитосанитарный сертификат № 792236306100124002 на партию семян подсолнечника, оформленный ответственным должностным лицом Феодосийского таможенного поста Глазкрицкой Ольгой Ивановной.

Судно GAM EXPRESS Фото: KibOrg

Информация из базы Importgenius свидетельствует о том, что четыре партии подсолнечного масла были импортированы турецкой компанией VTC Tarım Ürünleri Gıda San ve Tic Ltd Şti из России в 2022-23 годах.

Трекинг судна

Расследование также выявило, что Государственный зерновой оператор (ГУП ГЗО) оформлял карантинные сертификаты для партий семян подсолнечника, прибывавших в оккупированную Феодосию из Запорожской области, где занимается вывозом агропродукции.

Коносамент, полученный проектом SeaKrime от сообщества KibOrg, подтверждает незаконный судозаход GAM EXPRESS в Феодосию, а также подробности контракта между Агрогруп и турецкой компанией TRANS WORLD AGRO TARIM İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ.

12 января 2024 года судно GAM EXPRESS прибыло в турецкий порт Самсун для разгрузки похищенной партии украинских семян подсолнечника.

Что известно о российском сухогрузе

Судно находится в базе нарушителей Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews.

"Судно в оккупированной Феодосии было очень похоже на нашего старого знакомого, который в период 2017-2019 гг. осуществлял незаконные судозаходы в оккупированный Крым. Мы провели идентификацию, для сравнения было использовано фото Феодосийского порта 18.12.2023 и фото со страницы на портале MarineTraffic судна GAM EXPRESS (IMO: 8204119, MMSI: 630001033, Call sign: J5AE2, Flag: Guinea-Bissau [GW]), которое в течение 2017-2019 гг. осуществлял незаконные судозаходы в закрытые порты оккупированного Крыма, имея имя Lady Eman, Narsis и Haje Amira под флагами Танзании, Того и Ливана", — отмечают журналисты.

Фото: KibOrg

KibOrg — проект журналистов и IT-специалистов, которые объединились под именем легендарных киборгов для борьбы с агрессором в информационном пространстве.

SeaKrime — проект "Центра "Миротворец", который освещает преступления в судоходной сфере.