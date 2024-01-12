Не снежная гроза: синоптики рассказали об аномальном явлении в Киеве (видео)

Снежную грозу спрогнозировать невозможно, условия для ее образования появляются за несколько минут. В течение года на Земле это явление происходит около 5-6 раз, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Вечером 11 января синоптики не зафиксировали снежную грозу в Украине. Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

Что такое снежная гроза

Снежная гроза — это уникальное явление, при котором выпадает ливневый снег вместо дождя. На Земле такое явление происходит около 5-6 раз в год. Его спрогнозировать невозможно, ведь условия для его образования появляются и развиваются за несколько минут. Синоптики отметили, что могут наблюдаться 1-2 слабые, чаще межоблачные, молнии, которые не представляют угрозы.

Снежная гроза образуется, когда холодный воздух прижат к земле, а над ним натекает влажный и теплый воздух. В результате в нем начинаются внезапные вертикальные движения и перемешивания, приводящие к турбулентности, во время которой ледяные кристаллы в облаках врезаются друг в друга.

"Электроны отрываются от одних кристаллов льда и добавляются к другим, когда кристаллы разбиваются друг о друга. Это разделяет положительные (+) и отрицательные (-) заряды в облаке", — пояснили синоптики.

В Укргидрометцентре отметили, что верхняя часть облака становится заряженной положительными частицами — протонами, а нижняя отрицательными — нейтронами. Этого достаточно для образования молнии в середине облака или между ними. После того как отрицательный заряд в нижней части облака становится большим, поток электронов устремляется к земле. После того как он встречается с положительным зарядом, который направлен от земли вверх, электрический ток переносит положительный заряд в облако.

"Этот электрический ток известен как обратный ход. Мы видим это как яркую вспышку молнии. Сопровождается снежная гроза очень приглушенным громом гораздо более низкого звучания, в отличие от обычного летнего", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики добавили, что это явление является уникальным, поэтому его часто могут путать с другими событиями, однако грозопеленгаторы фиксируют даже слабые разряды, поэтому легко проверить, произошло ли это явление на самом деле.

"Вечером 11 января ни один грозопеленгатор грозы не зафиксировал", — заявили синоптики Укргидрометцентра.

Гроза в Киеве 11 января

В четверг, 11 января, в Киеве и пригороде произошла гроза. Синоптик Наталья Диденко отметили, что в Украине проходит атмосферный фронт. Зато гроза образуется из-за того, что холодный воздух сталкивается с теплым влажным.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в начале года наблюдалось резкое ухудшение погоды из-за развития циклонической активности во время постепенного проникновения арктического холода из Европы.