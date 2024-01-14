Родила в своем автомобиле: 11-й ребенок в семье появился по дороге в больницу

Мать и дочь госпитализированы в родильное отделение и чувствуют себя хорошо.

В Ровненской области 40-летняя женщина родила 11-го ребенка прямо в своем автомобиле. Роды начались неожиданно ночью, и пара не смогла доехать до больницы, как сообщают в Ровненском центре экстренной помощи.

Женщина вызвала скорую помощь 13 января около 3:34 утра, сообщив, что у нее начались стремительные роды. Она вместе с мужем направлялась в больницу в поселке Заречное, но до больницы супружеская пара не доехала и их дочь родилась в машине. Девочка родилась в срок и полностью здоровой.

Медики выехали навстречу роженице и ее мужу и встретились с их автомобилем на трассе. В моменту приезда медиков, девочка уже родилась. Врачи провели все необходимые мероприятия, осмотрели женщину и новорожденную и перерезали пуповину.

"Женщина чувствовала себя хорошо, и ее гемодинамические показатели были в норме. Роженица не выражала никаких жалоб", – сообщили в медицинском центре.

После оказания первой медицинской помощи мать и новорожденная дочь были госпитализированы в родильное отделение Заречненской многопрофильной больницы.

Сообщается, что у новорожденной уже есть 9 братьев и одна сестра, которые ждут дома маму с новой сестричкой.

"Девочка родилась весом 3550 граммов и ростом 52 сантиметра", – сообщила Любовь Волынец, старший врач Ровненского центра экстренной медицинской помощи, в комментарии для издания "УП. Жизнь".

Напомним, женщина узнала о беременности во время родов. Врачи утверждали, что 24-летняя Сейра не может иметь детей из-за синдрома поликистозных яичников.

Ранее Фокус писал, в Днепре женщина родила девочку-богатыря. Из-за болезни женщина на протяжении всей беременности находилась под пристальным наблюдением медиков. Роды, на которых также присутствовал отец ребенка, прошли благополучно.