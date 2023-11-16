Муж стоял в шоке: женщина узнала о беременности во время родов (фото)

Врачи утверждали, что 24-летняя Сейра не может иметь детей из-за синдрома поликистозных яичников.

Related video

24-летняя шотландка Сейра Сазерленд не знала о беременности вплоть до рождения ребенка. В ноябре прошлого года женщину госпитализировали с невыносимыми болями в животе и ребрах. Во время медицинского осмотра неожиданно выяснилось, что у нее начались схватки, пишет издание Daily Record.

Важно

1 случай на 50 миллионов: у американки с двойной маткой зародились сразу два эмбриона

Женщина уверяет, что регулярно пользовалась презервативами. К тому же за шесть недель до родов у нее вроде бы были месячные. Она жила в свое удовольствие, не отказывая себе в выпивке, вредной пище и спонтанных ночных прогулках.

"Мы с моим партнером Эндрю даже не думали о том, чтобы иметь детей. Еще в достаточно юном возрасте у меня диагностировали синдром поликистозных яичников. Врачи утверждали, что я не смогу иметь детей, поэтому эта новость стала для меня полной неожиданностью. Муж вообще был настолько потрясен, что некоторое время молча стоял в шоке", — рассказывает молодая мать.

Сейра Сазерленд родила дочь Амелию Фото: Kennedy News and Media/Twitter Семья не ждала пополнения Фото: Kennedy News and Media/Twitter

Через несколько часов после того, как Сейра узнала о своей беременности, она родила дочь Амелию. Девочка появилась на свет доношенной и полностью здоровой. Женщина уверяет, что с недельного возраста ее ребенок спит по 12 часов в сутки.

Напомним, ранее Фокус писал о беременной британке, которая рассказала о неприятной истории, случившейся с ней на работе. Женщину попросили одеваться скромнее и скрыть свой живот, чтобы не оскорблять чувства коллеги, у которой недавно был выкидыш.

Кроме того, мы сообщали, что в Австралии появилась на свет Бонни Лутас, ребенок, зачатый с помощью метода капацитарного экстракорпорального созревания.