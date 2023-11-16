Чоловік стояв у шоці: жінка дізналася про вагітність під час пологів (фото)

Лікарі стверджували, що 24-річна Сейра не може мати дітей через синдром полікістозних яєчників.

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24-річна шотландка Сейра Сазерленд не знала про вагітність аж до народження дитини. У листопаді торік жінку госпіталізували з нестерпними болями у животі та ребрах. Під час медичного огляду несподівано з’ясувалося, що у неї почалися перейми, пише видання Daily Record.

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Жінка запевняє, що регулярно користувалася презервативами. До того ж за шість тижнів до пологів у неї начебто були місячні. Вона жила у своє задоволення, не відмовляючи собі у випивці, шкідливій їжі та спонтанних нічних прогулянках.

"Ми з моїм партнером Ендрю навіть не думали про те, щоб мати дітей. Ще в досить юному віці у мене діагностували синдром полікістозних яєчників. Лікарі стверджували, що я не зможу мати дітей, тож ця новина стала для мене повною несподіванкою. Чоловік взагалі був настільки приголомшений, що якийсь час мовчки стояв у шоці", – розповідає молода матір.

Сейра Сазерленд народила дочку Амелію Фото: Kennedy News and Media/Twitter Родина не очікувала поповнення Фото: Kennedy News and Media/Twitter

За кілька годин після того, як Сейра дізналась про свою вагітність, вона народила дочку Амелію. Дівчинка з’явилась на світ доношеною та повністю здоровою. Жінка запевняє, що з тижневого віку її дитина спить по 12 годин на добу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про вагітну британку, яка розповіла про неприємну історію, що трапилася з нею на роботі. Жінку попросили одягатися скромніше й приховати свого живота, щоб не ображати почуття колеги, у якої нещодавно був викидень.

Крім того, ми повідомляли, що в Австралії з'явилася на світ Бонні Лутас, дитина, зачата за допомогою методу капацитарного екстракорпорального дозрівання.