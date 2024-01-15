СМИ назвали имя найденного мертвым сотрудника СНБО: он сын экс-главы Черновицкой ОГА

По данным журналистов, мужчина 1979 года рождения умер при неизвестных обстоятельствах. В полиции до сих пор не прокомментировали его смерть.

Молодой человек, найденный мертвым в Киеве 15 января является сыном бывшего главы Черновицкой областной госадминистрации. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на свои источники.

Погибший, Михаил Романив-младший, родился в 1979 году. Согласно сообщениям местных СМИ, умерший имел IT-образование и работал в структурах Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Местные журналисты писали о том, что он совершил суицид.

Его отец, Михаил Романив, был также председателем Черновицкой ОГА (2003-2005 и 2014), депутатом Черновицкого областного совета III-IV созывов. Сейчас он занимает должность начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Причина смерти Михаила Романива

На данный момент отсутствует информация о точных обстоятельствах гибели сына чиновника Михаила Романива.

Местные журналисты писали, что он совершил суицид, однако в полиции пока не комментировали случившееся.

12 января сообщалось, что судмедэксперты не смогли определить причину смерти экс-замгенпрокурора Ольги Колинько и ее дочери из-за гнилостных изменений.