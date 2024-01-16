В Одесской области разоблачили предпринимателя, который требовал взятку у военнослужащего (видео)

По информации следствия, разоблачили подозреваемого "на горячем" во время получения денег. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, за содеянное предпринимателю грозит до 8 лет заключения.

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который требовал у военного ВСУ взятку. За деньги он обещал посодействовать в оформлении инвалидности онкобольной матери военнослужащего. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По информации следствия, подозреваемый говорил мужчине, что имеет связи с людьми, которые выдают соответствующие документы. В частности, таким образом военных смог бы уволиться со службы для ухода за матерью с инвалидностью.

Задержали предпринимателя "на горячем" при получении 1 тысячи долларов взятки. Кроме того, в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили 5 200 евро, 14 200 долларов и 1 тысячу гривен. Также у мужчины изъяли копии документов, связанных со списанием с военной службы.

Ему сообщили подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Подозреваемому могут избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили в Одесской области судью, который помог более тысячи военнообязанным избежать военной службы. По информации следствия, подозреваемый судья принимал решения, которые позволяли беглецам покидать территорию Украины

Также недавно пограничники обнаружили десять уклонистов из разных областей Украины, которые пытались сбежать из Украины через Днестр. Отмечалось, что их должны были вывезти в Молдову на лодке. Один "билет" стоил 5 тысяч долларов.