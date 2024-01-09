200 тысяч за "непригодность": адвокат на Черниговщине помогала откупиться от мобилизации

Военнообязанный мужчина дал взятку за прохождение ВВК с последующим положительным заключением о непригодности, рассказали правоохранители.

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В Черниговской области адвокат "помогала" военнообязанным мужчинам получить статус непригодного к военной службе за 200 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Facebook.

"Оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области совместно со следователями областной полиции задокументировали противоправную деятельность 36-летнего адвоката, которая на системной основе "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе", — говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что стоимость такой "услуги" колебалась от 6 до 7 тысяч долларов. Кроме этого, во время следствия задокументированы многочисленные факты противоправной деятельности. Правоохранители при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали женщину во время получения 200 тысяч гривен взятки за прохождение мужчиной медицинского обследования ВВК с последующим положительным заключением о непригодности.

Также в автомобиле адвоката изъяли еще 8 тысяч долларов. В результате женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) УКУ.

Правоохранители добавили, что сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также продолжаются мероприятия для установления всех лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что заявление президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев не соответствует действительности, поскольку этого количества мало.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что увеличились попытки подделки документов для выезда мужчин за границу во время войны.