Усиление мобилизации в Украине: можно ли принудительно призвать украинцев из-за рубежа

Если Украина попытается потребовать выдачи мужчин из Европы, то те могут подать заявления на предоставление политического убежища. На Западе уклонение от принудительного призыва является "железобетонным" основанием для предоставления защиты, рассказал военный аналитик Евгений Дикий.

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Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что в Украине нет никаких механизмов принудительной мобилизации мужчин, которые находятся за рубежом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"К сожалению, никаких механизмов принудительной мобилизации украинцев за рубежом у нас нет, а попытка их оттуда экстрадировать будет очень мощным выстрелом себе в ногу", — сказал Евгений Дикий.

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Он отметил, что если Украина попытается требовать выдачи уклонистов из Европы, то те могут подать заявления на предоставление политического убежища, в результате все европейские суды будут "завалены" их делами. Дикий считает, что в таком случае украинским мужчинам предоставят убежище, ведь на Западе "пацифизм" и уклонение от принудительного призыва является "железобетонным" основанием для предоставления защиты.

"Новобранцев мы не получим, зато европейские суды и пресса будут просто заполнены плачами и стонами наших новоявленных "пацифистов", — подчеркнул он.

По его словам, российская пропаганда раскрутит тезис о том, что даже они не пытаются выцепить своих из-за границы, поэтому Украина "будет выглядеть большей диктатурой, чем Мордор, и куча европейцев на это поведется".

Кроме этого, он убежден, что таким образом Украина могла бы себе навредить, учитывая то, что поддержка из-за рубежа уменьшается с каждой неделей. Зато Украина может обращаться к совести и вести рекрутинговую кампанию для украинцев в Европе. Однако ее эффективность скорее всего будет нулевой, считает Дикий.

Напомним, в Украине есть шесть причин для потери бронирования от мобилизации. Также существуют мужчины, которые не могут получить бронь из-за того, что имеют дефицитную военно-учетную специальность.

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