Посилення мобілізації в Україні: чи можна примусово призвати українців з-за кордону

Якщо Україна спробує вимагати видачі чоловіків з Європи, то ті можуть подати заяви на надання політичного притулку. На Заході ухилення від примусового призову є "залізобетонною" підставою для надання захисту, розповів військовий аналітик Євген Дикий.

Related video

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що в Україні немає жодних механізмів примусової мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"На жаль, жодних механізмів примусової мобілізації українців за кордоном у нас нема, а спроба їх звідти екстрадувати буде дуже потужним пострілом собі в ногу", — сказав Євген Дикий.

Важливо

Артилерист з "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку

Він зазначив, що якщо Україна спробує вимагати видачі ухилянтів з Європи, то ті можуть подати заяви на надання політичного притулку, в результаті всі європейські суди будуть "завалені" їхніми справами. Дикий вважає, що в такому випадку українським чоловікам нададуть притулок, адже на Заході "пацифізм" та ухилення від примусового призову є "залізобетонною" підставою для надання захисту.

"Новобранців ми не отримаємо, натомість європейські суди та преса будуть просто заповненими плачами та стогонами наших новоявлених "пацифістів", — наголосив він.

З його слів, російська пропаганда розкрутить тезу про те, що навіть вони не намагаються вичепити своїх з-за кордону, тому Україна "виглядатиме більшою диктатурою, аніж Мордор, і купа європейців на це поведеться".

Крім цього, він переконаний, що таким чином Україна могла б собі нашкодити, враховуючи те, що підтримка з-за кордону меншає з кожним тижнем. Натомість Україна може звертатися до сумління та вести рекрутингову кампанію для українців у Європі. Проте її ефективність скоріше всього буде нульовою, вважає Дикий.

Нагадаємо, в Україні є шість причин для втрати бронювання від мобілізації. Також існують чоловіки, які не можуть отримати бронь через те, що мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Адвокатка Марія Левченко розповіла, що на жінок з медичною або фармацевтичною освітою чекатиме адміністративна відповідальність, якщо ті не стануть на військовий облік.