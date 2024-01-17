Из бюджета Киева потратят 22 млн гривен на охрану горсовета, — Prozorro
За безопасность в своих помещениях Киевсовет платит полиции охраны с 2018 года. И, похоже, это сотрудничество будет продолжаться.
Горсовет Киева заключил соглашение об охране своего здания на улице Крещатик, 36 12 января. По этому же адресу размещена и Киевская городская государственная администрация (КГГА). Слежение за порядком в течение 2024 года будет стоить 22 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.
Киевсовет уже заключил соглашение об охране здания. Из-за отсутствия конкуренции на сайте тендеров опубликовали лишь сообщение о подписанном договоре.
В тексте указано, что час работы сотрудника полиции охраны будет стоить 233 гривны. Они должны следить за порядком на 14 постах.
Кто охраняет Киевсовет с 2018 года
За безопасность в своих помещениях Киевсовет платит полиции охраны. Именно этих охранников выбрал Кабмин в 2018 году для слежения за порядком в органах местного самоуправления. А из-за полномасштабного вторжения соглашение заключили по переговорной процедуре без традиционного соревнования цен на аукционе.
В договоре говорится о том, что час работы одного сотрудника полиции охраны будет стоить 233 гривны 04 копейки . Они должны следить за порядком на 14 постах.
План по отработке
Старший инспектор по охране Киевсовета должен отработать 262 дня за год. За это Киевсовет должен заплатить 671 тысячу 621,28 гривен с НДС (один день его работы может стоить примерно 2 тысячи 563 гривен).
Охранники на двух постах на пропускном пункте со стороны улицы Евгения Чикаленко (бывшая улица Пушкинская) должны отработать 366 дней. За их услуги Киевсовет должен заплатить 4 млн 094 тысячи 046,72 гривен (один день их работы стоит 11 тысяч 185 гривен).
Согласно договору, в дни проведения сессий с 9 утра до 19:30 должны дополнительно быть 10 постов охраны. За год городской совет столицы должен заплатить за безопасность во время заседаний 587 тысяч 260,80 гривен.
Когда под стенами собираются митингующие, то в такие дни должны быть наготове 5 групп быстрого реагирования. Их услуги стоят 293 тысяч 630,40 гривен.
Всего за год Киевский городской совет будут охранять 94 тысячи 226 часов. И за эту услугу из бюджета должны заплатить 21 млн 958 тысяч 427,04 гривен.
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