После одного перевода: украинцам блокируют банковские карты из-за мошенников, — СМИ

Мошенники переводят с карты жертвы деньги на счет того украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает часть своего капитала и получает на карту гривны. Однако позже его счет блокирует банк.

В рамках финансового мониторинга в Украине возможно блокирование счетов не только при обнаружении подозрительных сумм при переводах, но и в результате реализации мошеннических схем. Из-за этого хитрые мошенники используют карты случайных украинцев, которых потом ждут проблемы в банке. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Как говорится в источнике, мошенники активно осуществляют кражу денежных средств у украинцев, приступая непосредственно к покупке криптовалюты. В ходе действующей слаженной схемы, похищенные средства с карты потерпевшего сразу же переводятся на счет украинца, который собирается продать свою криптовалюту. Ничего не подозревая, этот участник соглашается на продажу, например, части своих биткоинов, получая взамен средства на свою карту в гривне. Однако в долгосрочной перспективе его банковский счет подвергается блокировке.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – пожаловался один из украинцев.

Банки при этом руководствуются действующими правилами.

ПриватБанк, как и любое другое финансовое учреждение, реагирует на жалобы о мошеннических переводах, совершаемых с использованием их банковских карт. После проведения проверки и подтверждения того, что деньги были переведены на счет в банке в рамках мошеннической схемы, соответствующий счет подвергается заморозке. Осведомленные об этом мошенники избегают использования собственных счетов, предпочитая использовать счета, на которых владельцы неведомым образом участвуют в схеме, считая, что они всего лишь продажей своей криптовалюты, а не участием в отмывании преступных средств.

"ПриватБанк" уточняет, что на данный момент не вводились никакие специальные требования или новые правила для клиентов. Тем не менее, согласно законодательству, финансовые учреждения, включая "ПриватБанк", обязаны проводить финансовый мониторинг и реагировать на подозрения в нарушении законов.

"В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира", – рассказывает Роман Корнилюк, д.э.н., финансовый аналитик YouControl.

Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков, в разговоре с OBOZ.UA добавляет: обойти финансовый мониторинг банков не представляется возможным. Важно придерживаться принципов "финансовой гигиены". Осуществление переводов и получение денег со счетов физических лиц без документального обоснования таких операций является подозрительной практикой. Это особенно важно, если речь идет о крупных суммах. Соблюдение законодательных требований и предоставление необходимых документов при финансовых операциях помогает избежать недоразумений и предотвращает возможные проблемы с финансовыми учреждениями.

В качестве иллюстрации Дубас приводит ситуацию, где вам выдали значительную сумму наличными, а вам предстоит возвращать ее ежемесячно на карту. Для того чтобы иметь подтверждение в случае запроса банка по поводу операции, рекомендуется оформить письменное соглашение о долге и условиях его возврата.

"Советы для украинцев – следить за финансовой гигиеной…Все финансовые транзакции мониторятся. Всегда банк может задавать вопросы", – рассказывает эксперт.

Как правильно пользоваться картой и не потерять доступ к счету

Финансовый мониторинг в первую очередь фокусируется на операциях, выходящих за рамки обычной активности, таких как крупные суммы, наличные операции и т.д. Тем не менее, блокировка карты может произойти и в других сценариях. Например, если вы получили запрос от банка о необходимости обновления ваших анкетных данных и не отреагировали на него, банк имеет право расторгнуть с вами договор, что может привести к блокировке карты.

Кроме того, финансовый мониторинг собирается быть более строгим. В Стратегии доходов, утвержденной Кабинетом Министров, предусматривается, что в скором времени банки будут предоставлять информацию о состоянии счетов своих клиентов. Это означает, что налоговые органы смогут отслеживать суммы, поступающие на счета украинцев, и проверять их соответствие официальному доходу.

На данный момент банки предоставляют в налоговые органы лишь информацию об открытии счета. Однако, по запросу правоохранительных органов, контролирующих инстанций, также может быть предоставлена информация о суммах на счете. В перспективе все финансовые транзакции могут стать доступными для налоговых органов. Финансовый мониторинг будет совершенствоваться, а требования к отчетности будут усиливаться.

Напомним, ранее стало известно, что хакеры атаковали украинских военных в Signal, притворившись вербовщиками ЦАХАЛ и 3 ОШБр. Во время кибератак преступники распространяли архивы файлов LNK. Они запускали вредоносные программы REMCOSRAT и REVERSESSH для несанкционированного доступа к устройствам.