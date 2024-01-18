Под залог в 500 млн: суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Гринкевичей

После заседания суда адвокат задержанного Андрея Колотило заявил, что намерен подать апелляцию из-за размера залога. По его мнению, он "слишком большой для статуса участника".

Печерский суд города Киева избрал меру пресечения одному из трех фигурантов по делу Игоря Гринкевича — Андрею Колотило — в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога. Об этом сообщает "Суспільне".

Суд объявил о своем решении около 22:00 18 января и заявил сумму залога в размере 500 миллионов 528 гривен. Как отмечает "Суспільне", адвокат подозреваемого, который обвиняется в создании и участии в преступной организации, отметил, что будет готовить апелляцию на решение суда и размер залога, который, по мнению адвоката Сергея Пушкарского, "слишком велик для статуса участника".

Игоря Гринкевича на заседании не было — он находится в СИЗО по подозрению в попытке дать взятку сотруднику ГБР в размере полмиллиона долларов США. Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян отметила, что взятка должна была поспособствовать возврату имущества, изъятого у подконтрольных бизнесмену компаний в ходе расследования ранее открытого производства.

Его сын Роман Гринкевич исчез и объявлен в розыск. По словам Татьяны Сапьян, официально он не пересекал государственную границу.

Поэтому, как уточнил прокурор, 18 января меру пресечения будут избирать только руководителям подконтрольных бизнесмену компаний, в том числе и Андрею Колотило, который отвечал за закупку одежды для ВСУ.

Дело Игоря Гринкевича — что известно

Несколько месяцев назад Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками некачественной одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 миллиарда гривен.

"Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 миллиарда гривен и соответственно срыву поставок", — отметили в ГБР.

29 декабря 2023 года в пресс-службе ГБР сообщили о задержании львовского бизнесмена — по словам правоохранителей, тот предлагал сотруднику Бюро взятку в размере полмиллиона долларов США. 30 декабря Игорю Гринкевичу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.

Пяти членам преступной организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Фокус писал: 12 января заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что из-за дела Гринкевичей двое экс-чиновников Минобороны сейчас находятся под следствием.