Люди сидят на крышах: села возле Севастополя ушли под воду из-за обильных ливней (фото, видео)

Местные медиа пишут, что из-за большого количества осадков также подтоплены улицы в Ялте, а в Керчи шторм разломал купель для крещенского купания. Оккупационные власти утверждают, что в Севастополе провели частичную эвакуацию.

Возле временно оккупированного Севастополя в результате большого количества осадков затопило ряд сел. Спасатели всю ночь эвакуировали людей из подтопленных домов. Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 19 января.

Отмечается, что на некоторых дорогах произошли переливы и выносы щебня, а именно:

Ялта — Севастополь в районе Тороповой дачи;

Гончарное — Ялта;

Передовое — Широкое;

Тыловое — Орлиное;

Орлиное — Голубинка — Широкое.

Местные власти заявляют, что организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка и мостовых переходов.

По словам Развожаева, в поселке Сахарная Головка затопило 40 участков, на которых 9 домов. Также подтопило 14 домов в селе Гончарное и 7 домов в селе Черноречье.

Отмечается, что всего эвакуированы 19 человек, они разместились у родственников. Организованы пункты временного размещения, которые готовы принимать пострадавших.

В МЧС Севастополя говорят, что с вечера в населенных пунктах выпала треть месячной нормы осадков. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий непогоды.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в некоторых домах затопило первый этаж, поэтому люди ждали спасения на втором этаже, или на крышах.

Стоит добавить, что большое количество осадков выпало и в других населенных пунктах временно оккупированного полуострова. Так, российские медиа пишут, что в Ялте за 12 часов выпало 44 мм обильных осадков и дождь не прекращается.

Два дома подтопило на улице Екатерининская, а еще два — на Южнобережном шоссе. На ул. Садовой обвалилась подпорная стена. Российские медиа сообщают, что прокуратура начала проверку по факту разрушения подпорной стены.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Жители жалуются, что около 20 куб. м грунта сползло и придавило автомобиль. В некоторых районах даже упали деревья.

Кроме того, в Керчи шторм разломал купель для крещенского купания, который стоял на городской набережной. Его снесло в море и разломало. Из-за шторма в городе отменили традиционные крещенские омовения.

Фото: Соцмережі

Напомним, в конце ноября из-за шторма в Крыму затопило населенные пункты. Часть временно оккупированного полуострова осталась без электроэнергии. Из-за ветра в Крыму попадали деревья и некоторые столбы электропередач.

Кроме того, 18 января во многих населенных пунктах сообщали о перебоях с электроснабжением. Свет исчез во многих населенных пунктах. Отмечалось, что причиной блэкаута стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.