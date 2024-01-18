Блэкаут в Крыму: на полуострове пропал свет, — соцсети

Крымские оккупационные власти сообщают, что проблемы со светом на полуострове возникли из-за аварийного отключения оборудования на одной из ТЭС.

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В оккупированном Крыму фиксируются перебои с электричеством. Свет исчез в нескольких крупных городах полуострова. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

"В Керчи по всему городу нет света, в Севастополе без электричества осталась большая часть города. Новый крымский блэкаут", — говорится в сообщении.

Позже в телеграм-канале сообщили, что проблемы с электроэнергией также возникли в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках.

"Ленинский район Крыма тоже без света, в Красноперекопске некоторое время не было, но только что включили", — написал "Крымский ветер".

Также сообщается, что по предварительной информации, произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

"В Саках, Керчи и Севастополе начинают порайонно подавать электричество. В Раздольном по-прежнему нет света. Симферополь в районе ГРЭС, аэропорта — нет света. В районах Марьино, Ак-Мечеть — свет не выключался", — говорится в сообщении.

Крымские оккупационные власти сообщают, что проблемы со светом на полуострове возникли из-за аварийного отключения оборудования на одной из ТЭС.

Напомним, что по словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина накопила энергоресурсы, поэтому часть зимы страна прошла успешно. Эффективная система ПВО и меры, с помощью которых была усилена физическая защита энергообъектов, не позволяют россиянам нанести весомый урон.

16 января сообщалось, что ракетные удары по энергетическим объектам в Украине могут вызвать сложности, о чем предупредил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.