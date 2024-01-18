Блекаут у Криму: на півострові зникло світло, — соцмережі

Кримська окупаційна влада повідомляє, що проблеми зі світлом на півострові виникли через аварійне вимкнення обладнання на одній з ТЕС.

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В окупованому Криму фіксуються перебої з електрикою. Світло зникло в кількох великих містах півострова. Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

"У Керчі по всьому місту немає світла, у Севастополі без електрики залишилася більша частина міста. Новий кримський блекаут", — йдеться в повідомленні.

Пізніше в телеграм-каналі повідомили, що проблеми з електроенергією також виникли в Сімферополі, Феодосії, Джанкої, Саках.

"Ленінський район Криму теж без світла, у Красноперекопську деякий час не було, але щойно ввімкнули", — написав "Крымский ветер".

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, сталося аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми.

"У Саках, Керчі та Севастополі починають порайонно подавати електрику. У Раздольному, як і раніше, немає світла. Сімферополь у районі ДРЕС, аеропорту – немає світла. У районах Мар'їно, Ак-Мечеть – світло не вимикалося", — йдеться в повідомленні.

Кримська окупаційна влада повідомляє, що проблеми зі світлом на півострові виникли через аварійне вимкнення обладнання на одній з ТЕС.

Нагадаємо, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна накопичила енергоресурси, тому частину зими країна пройшла успішно. Ефективна система ППО та заходи, за допомогою яких було посилено фізичний захист енергооб'єктів, не дають змоги росіянам завдати вагомої.

16 січня повідомлялося, що ракетні удари по енергетичних об'єктах в Україні можуть спричинити складнощі, про що попередив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.