До июля 2024 года: в США рассказали о начале вступления Украины в НАТО (видео)

Соответствующее предложение от Вашингтона может поступить на 75-летие Североатлантического Альянса, рассказал руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

Руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус заявил, что Украине могут предложить начать процесс вхождения в НАТО в июле 2024 года. Об этом он сообщил в эфире "Киев 24".

"Есть хорошая новость, она заключается в том, что Запад, прежде всего Америка, нацелены на то, чтобы до июля этого года сделать предложение Украине начать процесс вхождения в НАТО", — сказал Борис Пинкус.

Такое предложение может сделать Вашингтон на 75-летие Североатлантического Альянса.

По его словам, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен постоянно говорит о том, что Украина уже немало сделала на пути к продвижению вступления в Европейский Союз. Он подчеркнул, что в связи с этим не нужно сидеть сложа руки, поскольку работа должна продолжаться.

Также он рассказал, что западные СМИ "больны идеей" быстрее закончить войну, посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, ограничиться теми территориями, которые сейчас подконтрольны Украине, а к вопросу о тех, которые оккупированы сейчас, — "когда-то вернуться". Борис Пинкус отметил, что нарастает леволиберальная волна, особенно в США. Это происходит из-за того, что американцы хотят, чтобы Джо Байден до выборов заявил о мире, а именно заставив Израиль прекратить воевать с ХАМАС и закончить российско-украинскую войну.

Напомним, 20 января стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует заявить Денису Шмыгалю, что страна не поддержит путь Киева в НАТО. По его словам, это "основа для третьей мировой войны".

20 января дипломат, эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко сообщил, что нерешительность НАТО пугает Запад. Он отметил, что главным врагом Альянса является неуверенность в реализации стратегии, которую они приняли.