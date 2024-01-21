До 3 градусов: синоптики обещают скорое потепление и гололедицу в Украине

С 23 января в Украине обещают потепление и увеличение осадков, которое продлится до 27 января. После этого снова ожидается похолодание.

В Украине ожидается потепление. Уже во вторник, 23 января, морозы отступят, а столбики термометра поднимутся до нуля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По словам эксперта, в понедельник, 22 января в Украине будет перерыв в осадках, благодаря антициклону Corvin.

Ночью ожидается в среднем 3-8 градусов мороза. В Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами до 12-17 градусов мороза.

Днем 22 января в Украине ожидается 1- 6 градусов мороза. На юге и западе теплее — от 1 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве днем в понедельник 0-2 градуса мороза. Осадки в столице маловероятны.

"В дальнейшем в большинстве областей Украины предполагается потепление и увеличение осадков. С 27 января — снова небольшое похолодание. Такими температурными волнами и до весны дойдем", — сообщила Диденко.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 22 января на дорогах Украины, кроме южной части, ожидается гололедица, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В северо-восточной части ночью и утром местами туман.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Прогноз погоды в понедельник, 22 января Фото: укргидрометцентр

Температура ночью 4-9 градусов мороза. В северо-восточной части — 12-17 градусов мороза. Днем 1-6 градусов мороза. В южных и западных областях — около 0 градусов.

В Киеве 22 января на дорогах гололедица. Ночью ожидается 5-7 градусов мороза, днем — 1-3 градусов мороза. Ветер южный — 7-12 м/с.

По области местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью — 4-9 градусов мороза, днем — 1-6 градусов мороза.

Фокус ранее писал, что с 24 января в Украине ожидается непродолжительное потепление, которое уже с 28 января сменится похолоданием.

Также Фокус сообщал, что морозы способствуют лучшим маневрам механизированного компонента на фронте. Кроме этого, при плохих погодных условиях, российская пехота снижает интенсивность атак.